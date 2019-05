Az elmúlt öt esztendő legjobb választási eredményét érte el a Fidesz-KDNP Pécsett

Hunyadi János - a keresztény kultúra és a magyar függetlenség védelmezőjének jelképpé nemesedett alakja - szobra előtt tartott hétfőn délelőtt sajtótájékoztatót Hoppál Péter, Pécs országgyűlési képviselője, aki a vasárnap tartott EP-választás eredményeit elemezve kijelentette az elmúlt öt év legmagasabb Fidesz-KDNP támogatottságát kapták meg most a pécsiektől.

- A helyszínválasztás nem véletlen - fogalmazott Hoppál Péter - Hunyadi János a magyar függetlenség és a keresztény kultúra védelmezője, jelképe, s erről is véleményt mondhattak a választók, köztük a pécsiek is vasárnap.



Hozzátette, ebből és az eredményekből is következik az, hogy mind Pécs, mind Baranya, mint határmenti térség, érzékelte annak a kérdésnek a súlyát, amit az EP-választás jelentett ebben az évben. Jól tudjuk, amíg a határvédő kerítést fel nem építette az Orbán-kormány, addig az illegális migráció egyik fellegvára volt a megye. A bevándorlást sikerült a kerítés mögött tartani, azonban a védvonalat csaknem minden éjjel átvágják, naponta halljuk az arról szóló híreket, hányan próbálnak bejutni az országba.



- Olyan veszéllyel állunk szemben, ami itt van tőlünk 20-30 kilométerre, meg kell állítani a bevándorlást, ezt a feladatot kapta az Európai Parlamentbe most bejutott 13 Fidesz-KDNP-s képviselő is - szögezte le a politikus. - A pécsiek a nyugalomra és a biztonságra szavaztak a vasárnapi választáson, és a jövőt is erre kell építenünk.



Hoppál Péter kiemelte, a 43 százalékos országos részvételi arány minden eddigi EP-választást felülmúlt, Pécsett pedig ennél is magasabb, 45,5 százalékos volt a részvétel.

A Fidesz-KDNP-re leadott szavazatok száma növekedett, és az ellenzék bukásával járt együtt, majd megköszönte a választóknak, hogy Pécsett is többen támogatták a Fidesz-KDNP-t, mint korábban.



- Az elmúlt öt év legmagasabb Fidesz-KDNP támogatottságát kaptuk meg most a pécsiektől, ez rendkívül értékes, és nagyon hálásak vagyunk érte. Mintegy 43 százalékot ért el a Fidesz-KDNP Pécsett, ez magasabb, mint az előző öt év EP-, önkormányzati és országgyűlési választási támogatottsága.



Az ellenzékre térve közölte, a Jobbiknak alig több mint ötszázalékos pécsi eredménye után le kell vonnia a következtetéseket.



- A másik nagy bukás Pécsett az MSZP-é, hiszen bár az országos átlag felett szerepeltek , de az, amit az MSZP korábban hirdetett, hogy Pécs a szocialisták erős bástyája, mára megdőlt, támogatottságuk harmadára, negyedére esett vissza.



Kiemelte, a DK és a Momentum az országos átlagnál magasabb támogatottságot kapott ugyan Pécsett, azonban szerinte a helyi DK és a helyi Momentum nem fogja tudni birtokolni a szavazók bizalmát. Utalt a DK helyi vezetéséből kiszivárgott hangfelvételre is, amely egyebek mellett arról tanúskodik, belső válság van a helyi DK-ban, nincsenek képviselőjelöltjeik az őszi választásra.

A Momentumról szólva Hoppál Péter úgy fogalmazott, a korábbi LMP-s szavazótábort átvezényelték a Momentum mögé, míg az LMP gyakorlatilag megszűnt létezni, itt egyfajta átrendeződés történt.