Az Alfa-generációs gyermekeket is meg kell nyerni a magyar kulturális identitás számára

Hozzálátnak a Kulturális Alapellátás Program második ütemének megvalósításához, ennek részeként országos konzultáció-sorozatot indul - jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Hoppál Péter, kulturális alapellátásért felelős miniszteri biztos Pécsett.

- A harmadik Orbán-kormány idején, 2014-ben határoztuk el és hirdettük meg, hogy gyökeres fordulatra van szükség a kulturális hozzáférésben. Ennek vezérelve az volt, s ma is az, hogy csökkenjen a különbség a fővárosban, a nagyvárosokban és a kistelepüléseken élők között abban a tekintetben is, hogy ők is egyenrangú élvezői lehessenek a kulturális kínálatnak - fogalmazott Pécs fideszes országgyűlési képviselője.

- Az ágazatban történt szemléletváltás nyomán a kulturális, a közművelődési intézmények és az előadóművészet bizonyos területei új eszközökkel fordultak a nem tipikusan kultúrafogyasztó, elsősorban a falvakban élő közönség felé. Idén tavasszal pedig már törvénybe is foglaltuk, hogy az intézmények mindegyike köteles kulturális alapellátási programot megvalósítani. Többlépcsős programban a kultúrára fordítható állami forrásokat megtöbbszöröztük a kistelepüléseken, többmilliárdos évenkénti normatív finanszírozási többletet fordítottak erre a célra - tette hozzá.



A nemzeti oldalt képviselő politikus hozzátette, a páratlanul gazdag magyar kultúrkincs megismertetése, ápolása a 21. század kihívásai idején is erőteljes többletet mozgósíthat a magyar társadalomban.



- Brüsszellel szemben a népességfogyásra a migráció helyett a magyar kormány a családok megerősítésében látja a megoldást. A családok megerősítése és a patrióta gazdaságpolitika ízig-vérig kulturális kérdés - jelentette ki.



A sajtóeseményen Hoppál Péter bejelentette, elindult a Kulturális Alapellátás Program második üteme.



- Kiemelt figyelmet fordítunk a 2010 után született, úgynevezett Alfa-generáció tagjaira, akiket meg kívánunk nyerni a magyar kulturális identitás számára, s a tervek szerint a határon túli magyarságot is bevonjuk a kulturális alapellátásba.

Közölte azt is, hogy a programhoz kapcsolódva országos konzultáció-sorozatot indít, amelynek keretében elsőként pénteken Baranya megye kulturális, közművelődési és közgyűjteményi intézményeinek vezetőivel egyeztet. A konzultáció ezt követően a dél-alföldi régióban folytatódik - tette hozzá.