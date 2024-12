Az adventi vásárokat járják a NAV baranyai ellenőrei

NAV baranyai munkatársai idén is kiemelten ellenőrzik az adventi vásárok árusait, vendéglátóit, az ünnepi termékek és szolgáltatások értékesítését üzletekben és közterületeken.

A vendéglátók és a kereskedők(árusok) között még mindig vannak olyanok, akik nincsenek tisztában a vonatkozó adójogszabályokkal.

Fontos, hogy a vendéglátók a nyugtaadási kötelezettségüknek közterületen is csak online pénztárgéppel tehetnek eleget, és a jövedéki szabályokat is be kell tartaniuk.

Azok az őstermelők, akik például adventi vásárokon, kimérve, és nem elvitelre árusítják a bort, nem őstermelői, hanem vendéglátó (vállalkozói) tevékenységet folytatnak, és ebben az esetben nem elegendő a kézi nyugtatömb használata.

A kereskedők(árusok), például a kitelepüléseken ajándéktárgyakat árusítók, kézi nyugtatömböt is használhatnak.

Amennyiben időszakosan alkalmazott segíti a kereskedő(árus) vagy a vendéglátó munkáját, akkor a munkába lépése előtt kell megtörténnie a bejelentésének a NAV felé, nem ér rá a munkanap folyamán.

Az ünnepi időszak ellenőrzéseiről minden érintett hétről-hétre tájékozódhat az adótraffipax információiból, amelyek a NAV honlapján, a www.nav.gov.hu oldalon olvashatók.