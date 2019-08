Az adóellenőrök is fesztiválozni indulnak Baranyában

A NAV Baranya megyei munkatársai ezen a héten Harkányban, Komlón, Mohácson, Siklóson valamint Pécsett ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, az online pénztárgép használatát, valamint a forgalmazott áruk eredetét.

Ahol a pénztárgép által továbbított adatok ezt indokolják, ott forgalomszámlálásra is sor kerülhet. Az ellenőrök többször is visszatérhetnek a már ellenőrzött helyszínekre, akár munkaidőn kívül is, az esti órákban.

A revizorok kiemelten ellenőrzik a szezonális zöldség-gyümölcsárusokat, közterületen értékesítőket, a piaci kiskereskedőket, a vendéglátóhelyeket, a fizikai közérzetjavítókat és az építőipari adózókat.

A megye nagyobb rendezvényein, így a Pécsi Sörfesztiválon, és a Siklósi Várfesztiválon is számíthatnak az adózók a NAV munkatársainak jelenlétére.