Állati jó volt a sportnap a PécsZooban, a gyerekek nagyon élvezték a programokat

Videó! A napokban rendezték meg a megújult pécsi állatkertben az Állati Sportnap elnevezésű eseményt, amely során a gyerekek többek között gyorsaságukat, erejüket is összemérhették az állatokéval.



Reggel fél tíztől már betekintést nyerhettek a látogatók a pécsi állatkert hétvégi eseményeibe, a vendégek, elsősorban a gyerekek, több érdekes sportot is kipróbálhattak a gólyalábazástól a vívásig. Izgatottak voltak az állatok és a kisebbek egyaránt, a sportolás mellett természetesen az állatkert új, és régebbi lakóit is meg lehetett nézni .

Előjött a barna medve, a perzsa leopárd, és az oroszlán család is szemügyre vette a sportoló közönséget. Volt futás, távolugrás, íjászat, s láma etetés is, aminek különösen örültek a gyerekek. Bár a vendégek úszásban nem mérhették össze erejüket Bonifáccal, a borjúfókával, de ő hétvégén is vidáman produkálta magát a medencében. Még a mufurc galléros pávián is megmutatta magát , s egy videó erejéig egy ásást is bemutatott:













A sportbemutatók mellett az ügyesek kipróbálhatták magukat a kötélpályán, ami nem volt egyszerű. Akinek viszont sikerült teljesíteni a feladatot, nagy ujjongást kapott a barna makiktól. Emellett volt lézerfegyveres céllövészet, légvár, Frédi-Béni autók és vezetett túrákon is részt vehettek a vendégek, amelyek során még jobban megismerkedhettek az állatkert sportos lakóival.