Állami tulajdonba kerülhet a baloldali bénázás egyik szimbóluma, a pogányi repülőtér

A jelenleg lényegében semmire sem használható, érdemi forgalmat nem bonyolító pogányi repülőtér többségi állami tulajdonba vételét és kormányzati forrásból való fejlesztését szorgalmazta keddi sajtótájékoztatóján Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke és Hoppál Péter országgyűlési képviselő.

A baloldal bénázásának egyik szimbólumának nevezte a kormányzati segítséggel lebontott Magasházhoz és a botrányosra sikeredett Expo Centerhez hasonlóan Hoppál Péter a pogányi repteret, utalva arra, hogy a szocialista városvezetés és országlás alatt épített létesítmény rövid kifutópályája miatt csak sportcélokat szolgál, nagyobb gépek nem tudnak fel- és leszállni. Így hiába rendelkezik többek között utasterminállal, vámszolgálattal és egyebekkel, ha a legfontosabbak, az utasok hiányoznak.



- A félkész repülőtér csak egy torzó, az állam reménybeli szerepvállalásával viszont a pécsi és baranyai gazdaságfejlesztésének egyik motorja lehet, s abban is bízom, hogy a kormányzat lépéseket tesz a korszerűsítése, bővítése ügyében is - fogalmazott a nemzeti oldal politikusa.



Őri László a sajtótájékoztatón kifejtette, dr. Mikes Éva, a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséért felelős kormánybiztos vezetésével az elmúlt időszakban hatékony tárgyalások zajlottak arról, hogy a Pécs-Pogányi Repülőtér fejlesztését a kormányzat is támogassa. Az ebben érintett szaktárcák immár mindegyike támogatja a helyben megfogalmazott elképzeléseket.



A megyei önkormányzat vezetői és a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna képviselői az elmúlt időszakban összehangolták a megyei és régiós szintű, a következő évekre vonatkozó fejlesztési tervek összehangolását.



- Ezek során egyértelművé vált, hogy a reptér fejlesztése mind a Dél-Dunántúl gazdaságára, így további munkahelyek teremtésére is jótékony hatást gyakorolna. Őri László hozzátette, egy működőképes, továbbfejlesztett reptér a Paks 2 beruházást is nagymértékben tudná támogatni, az önkormányzat ezért is fordult azzal a kéréssel a kabinethez, hogy induljon meg a létesítmény többségi állami tulajdonba vétele, amely annak kormányzati forrásból való fejlesztését alapozhatná meg.



A repülőtér jelenleg a pogányi és a pécsi önkormányzat tulajdonában van. Lapunk érdeklődésére, mely szerint a balliberális pécsi városvezetés hajlik-e arra, hogy megváljanak tulajdonrészüktől, azt a választ kaptuk a két politikustól, hogy „most már igen". Azaz, ha megszületik a várt kormánydöntés a légikikötő állami tulajdonba vételéről és fejlesztéséről, a pécsi városvezetés nem lesz kerékkötője a megállapodásnak.