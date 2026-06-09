Agancsokkal üzletelő férfire csaptak le a rendőrök

A Szigetvári Rendőrkapitányság befejezte a vizsgálatot annak a férfinak az ügyében, akinél több mint 23 millió forint értékben találtak agancsokat és trófeákat.

Pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomozott a Szigetvári Rendőrkapitányság egy 43 éves gyöngyösmelléki férfi ellen.

Még 2025 márciusában felmerült a gyanúja annak, hogy a férfi a legálisan megszerzett agancsgyűjtési engedélyét évek óta arra használja fel, hogy az engedéllyel nem rendelkező gyűjtőktől felvásárolja az agancsokat, majd azokat haszonnal továbbadja a vadásztársaságnak, illetve olyan trófeák vannak nála, amelyek birtoklására nem jogosult.

A nyomozók a férfihoz köthető ingatlanokban kutatást tartottak, amely során összesen több mint 200 agancsot és trófeát találtak, majd foglaltak le.

Ezek kapcsán később az igazságügyi vadászati szakértő megállapította, hogy összértékük meghaladja a 23 millió forintot.

A férfit kihallgatták, amely során elismerte a bűncselekmény elkövetését, hisz tudnia kellett volna arról, hogy az általa megszerzett agancsok és trófeák eredete nem törvényes.

A rendőrség a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat a napokban vádemelési javaslattal átadta az ügyészségnek.

