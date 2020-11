Advent Pécsett: pénteken este városszerte kigyúlnak az ünnepi fények

Új és megszokott elemekkel, a járványügyi veszélyhelyzetben a kormány által elrendelt korlátozásokat betartva indul pénteken a pécsi advent. A pandémia miatt a korábbi években megszokottnál visszafogottabbnak, mégis meghittnek ígérkezik az ünnepi rendezvénysorozat, amely részben az online térbe költözik, közölte az önkormányzat.



Pénteken sötétedéskor kapcsolódnak fel először a Mindenki Karácsonyfájának ünnepi fényei a Széchenyi téren. A 17 méteres karácsonyfa a városközpontba csempészi be az ünnepi hangulatot.

Az előző adventi időszakokhoz hasonlóan a városüzemeltetési társaság az egyes városrészekben is állít karácsonyfát: Meszesen, Szabolcsfaluban, Kertvárosban, Uránvárosban és újdonságként, idén Pécs-Hirden is.



Ezekben a napokban kikerülnek a helyükre a város ünnepi fényei. A belvárosban már befejeződött a díszítés, a külvárosokban pedig a jövő hét közepéig helyezik ki a karácsonyi világítás elemeit. Összesen 73 helyen lesznek út, vagy járda felett átívelő fénydíszek, és 114 darab oszlopdísz világít majd a forgalmas belterületi utak mellett.



Gyermekrajzokból fényfestés a főtéren



Az egész ország megmozdult a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. fényfestő gyermekrajz-pályázatára, amelyre összesen 1200 pályamű érkezett. A szervezők arra kérték a 14 év alatti gyerekeket, hogy álmodjanak mintákat a pécsi dzsámi fényfestésére.



Három korcsoportban a legjobbnak ítélt 60-60 művet vetítik majd ki a Széchenyi téri dzsámi homlokzatára. A Laluz Visuals alkotócsoport fényművészei november 27-től december 20-ig esténként 16.30-19.30 között öltöztetik fényköntösbe az épületet, a művészeti produkcióban a gyermekrajzok mellett egyéb alkotások is láthatók lesznek.



A pécsi belváros karácsonyi fényein kívül a Dzsámira vetített alkotások is segítenek hozzájárulni a járókelők ünnepi hangulatához advent idején. A rajzok a Fényfesztiválon megszokott színvonalon fognak megjelenni, és a vetítésről készült felvételek online is elérhetők lesznek, így otthon, biztonságos körülmények között is megtekinthetők.



Rotary Advent - ezúttal online



Idén hetedszer rendezi meg a Pécsi Rotary Club a város egyik legnagyobb jótékonysági eseményét, a Rotary Adventet. Idén 28 pécsi általános és középiskola egy-egy tehetséges, de nehéz szociális helyzetben lévő tanulója kapja meg a jótékonysági szervezet 100 ezer forintos adományát. A 2,8 millió forintos jótékonysági akciót a pécsi vállalkozások és magánszemélyek adományaiból szervezi az egyesület.



Idén újdonság, hogy a pandémia miatt nem a főtéren előadott műsorral mutatkoznak be az érintett iskolák és tehetséges diákjuk, hanem az online térben. Az iskolák a kitüntetettjük köszöntésére rövid videókat készítenek, amit az átadás napján a Rotary Club Facebook-oldalára, illetve Youtube-csatornájára töltenek fel. November 30-tól december 23-ig minden nap egy-egy iskola egy-egy köszöntő videója csempészhet majd melegséget a nézők szívébe advent idején.​