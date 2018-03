A világhálón is elérhető az egyházmegyei levéltár

Március közepétől interneten is elérhető a Pécsi Egyházmegyei Levéltár iratanyagának egy része. A hároméves előkészítő munka után többek között anyakönyvek, helytörténeti dokumentumok, jegyzőkönyvek váltak online hozzáférhetővé.

A Pécsi Egyházmegyei Levéltár igen gazdag iratanyaggal rendelkezik. Az egyházmegyei és a püspöki levéltár dokumentumai mellett a káptalani szövegek és most már a plébániák levéltári gyűjteménye is megtalálható a székesegyház melletti impozáns épületben. A levéltári iratok egy részét szakemberek digitalizálták az elmúlt három évben, hogy a kutatók a világhálón keresztül is hozzáférjenek a dokumentumokhoz. Honlap: e-archivum.pecsiegyhazmegye.hu

A digitalizálás során mérlegelték, hogy melyek azok a területek és témák, amelyek a levéltári kutatót elsősorban érdeklik. Így végül iktatókönyvek, 1895 utáni anyakönyvi másodpéldányok, az egykori Egyházmegyei Tanfelügyelőséghez köthető iratanyag, jegyzőkönyvek, helytörténeti dokumentumok, valamint a családfakutatásokhoz nagyon hasznos plébániai iratok (keresztelési, házassági és halálozási anyakönyvek) kerültek a tárhelyre. Az anyakönyvi bejegyzések között a legrégebbiek a 17. század végéről származnak. Adat- és személyiségvédelmi megfontolások miatt az 1925 után keletkezett dokumentumok nem kutathatók.

A jelenleg elérhető állomány folyamatosan bővül, erről a Pécsi Egyházmegyei Levéltár internetes oldalán tájékozódhatnak a jövőben is a kutatók.

Az e-archívum szolgáltatásai bankkártyás előfizetéssel vehetők igénybe, a felhasználók kéthetes, negyedéves és egész éves előfizetés közül választhatnak. Az előfizetés meghatározott számú kép letöltését is lehetővé teszi, illetve bármikor tetszőlegesen hosszabbítható.

Az e-archívum megkönnyíti a levéltári kutató dolgát, hiszen tartózkodási helytől és nyitvatartási időtől függetlenül dolgozhat, és a jól strukturált, könnyen átlátható rendszer a munkavégzést is hatékonyabbá teheti.