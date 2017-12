A város pénzügyi dilemmáira okos válaszokat kell adni

Sajtóközleményt adott ki kedden az Összefogás Pécsért Egyesület a város hiányával kapcsolatosan.

"Sokat beszéltünk már a város nehéz pénzügyi helyzetéről és arról is, hogyan alakult ki a 7,5 milliárdos hiány.

Röviden úgy foglalhatnánk össze a helyzetünket, hogy a város gazdasági teljesítőképessége nem teszi lehetővé, hogy továbbra is nagyvonalúan bánjunk az erőforrásokkal.



Az iparűzési adó mértéke bár enyhén javult, de még így is csak egy 70-80 ezres város léptékét éri el. Nem költekezhetünk úgy, mint Győr vagy Székesfehérvár, amelyeknek az iparűzési adóbevétele két-háromszorosa a miénknek, de Miskolc és Szeged is jobb mutatókkal rendelkezik, sőt Nyíregyháza és Kecskemét is elment mellettünk.

Azonban ebben a helyzetben sem az a jó megoldás, hogy pusztán megszorító intézkedéseket foganatosítunk, elbocsátunk, netán növeljük a lakossági terheket, hanem új, okos megoldásokra van szükség, valamint lokálpatrióta szemléletre.



Az Összefogás Pécsért Egyesület javaslatait az elmúlt három hónapban kidolgoztuk, amelynek során számba vettük többek között, melyek a legfontosabb tennivalók a városüzemeltetési és kommunális szolgáltatások költségeinek csökkentésére.



A legnagyobb kiadást a buszos közlekedés finanszírozása jelenti, ami évi 2 milliárd forintot visz el, mert korszerűtlen, nem költséghatékony és ráadásul mára jelentős, közel egymilliárdos a bliccelések okozta hiány halmozódott fel.



A megoldás okos elektronikus jegykezelővel és kényelmi szolgáltatásokkal felszerelt e-buszok beszerzése, amely csak az üzemi költségekben évi 1,8 milliárd forintnyi megtakarítást hozhat. S ha a teljes flottát lecseréljük, akkor még az évi 500 milliónyi hiteltörlesztéstől is megszabadulunk. Az új, okos felszereltség pedig a bliccelést is lehetetlenné teszi, egyben vonzóvá tehető a buszos közlekedés mindenki számára.



A másik nagy költségcsökkentés a közvilágítás teljes hálózatának korszerűsítése fény- és forgalomérzékeny LED-es közvilágításra, amely évente 250 millió forint árammegtakarítást eredményez, miközben a köz- és közlekedésbiztonság feltételei is biztosítottak lesznek.



A harmadik nagy terület a közintézmények és közművelődési intézmények energetikai korszerűsítése, amely a felmérések szerint évi 100 milliós költségmegtakarítást és jelentős energiamegtakarítást, s egyben korszerűbb szolgáltatásokat is jelent.



Végül és nem utolsósorban a város bérlakásaiban felhalmozódó több százmilliós közüzemi tartozások radikális csökkentésére, okosmérőórákat szereltetnénk fel, hogy ne a tisztességes adófizetőknek kelljen utólag megtéríteni a tartozók számláit.



Mindezek csak a kezdeti lépések, de évente 2,5 milliárd forint kiadáscsökkenés mellett korszerű XXI. századi körülményeket teremtenének városunkban.

A szégyenpadból átülhetnénk az okosaknak járó, a pécsieket is megillető helyre", olvasható a Kővári János (képünkön) által jegyzett közleményben.