A Tenkes kapitánya nyomában kerekezhetünk majd az I. Buga Jakab túrán

Hagyományteremtő céllal első alkalommal rendezi meg a Balaton Sportegyesület Siklós önkormányzatának védnökségével az I. Buga Jakab kerékpártúrát szeptember 4-én. A túra során három távon ismerhetik meg a résztvevők Siklós, Harkány, Máriagyűd, a Dráva-part és Villány nevezetességeit.



A túrázni vágyók a 82 kilométeres Buga Jakab körre, a 26 km-es Családi körre és egy 108 km-es összevont szakaszra nevezhetnek.

A szervezők frissítő pontokat, szerviz lehetőséget és egészségügyi ellátást is biztosítanak a résztvevőknek.



Riegl Gábor, Siklós polgármestere a túrát ismertető sajtótájékoztatón elmondta, az a céljuk, hogy a szeptember negyedikei hétvégén a városba látogató érdeklődők megtapasztalják, hogy Siklós egy sportos, fiatalos, lendületes város tele építészeti és természeti látnivalókkal.



Buga Jakab alakja garancia arra, hogy a kerékpározók ízelítőt kapnak a Tenkes kapitánya örökségéből.



Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke kiemelte, az elmúlt években 5,6 milliárd forintból indultak el kerékpárút építési és közlekedésbiztonsági fejlesztések a megyében. A most záruló fejlesztési ciklusban a megye különböző helyszínein, többek között Siklóson, Mohácson, Kozármislenyben, Szigetváron és Szentlőrincen is használják már a megépült beruházásokat, számos beruházás pedig jelenleg is zajlik.



A fejlesztések nem csak a helyben élők napi közlekedését hivatottak szolgálni, célunk, hogy a belföldi és külföldi kerékpáros turizmus számára is vonzóbbá tegyük a megyét.

Az pedig, hogy a kerékpártúra szervezői épp Siklóst és térségét választották,jó visszacsatolás arra, hogy jó úton járunk a megkezdett megyei kerékpárút hálózat fejlesztésekkel, tette hozzá Őri László.