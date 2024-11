A téli időszakban is várják a látogatókat Máriakéménden

Bár a kegyhely zarándokszállása a téli üzemszünet miatt csak jövő tavasszal nyitja ki újra kapuit, ám a kegytemplom és a kegyhelytörténeti kiállítás a téli időszakban is a meghirdetett miserend szerint, illetve egyeztetett időpontban fogadja a látogatókat.

Fennállása óta a máriakéméndi műemlék kegytemplom és a kolostorépület is sok viszontagságot ért meg, hiszen a hatalmas épületek fenntartása mindig nagy terhet rótt és ró ma is a helyi közösségre és a plébániára, főként, hogy a kis faluban található a Szent Márton tiszteletére felszentelt templom, melynek ugyanez a közösség a gazdája. Ez az elköteleződés is mutatja, hogy az egykori Kéménd lakói már a 18. században képesek voltak eme hatalmas épületegyüttes létrehozására, és főként adományokból.

A máriakéméndi kegyhely az elmúlt évek során több ütemben nagyszabású felújításokon esett át, ennek köszönhetően megújult a régi kolostor épülete, illetve a korábbi plébániaépületből kialakításra került a zarándokszállás, és megvalósult a templom külső felújítása is. A templom parkja a hívek bevonásával sok év munkájával újulhatott meg. Azonban a kegyhelyen további felújítások, renoválások is szükségesek, hiszen bármekkora munkák folytak, azok csak részleges helyreállítást jelenthettek, de már így is látványos, szívet gyönyörködtető a megújulás.

Így a Máriakéméndre látogatók megtekinthetik a Nagyboldogasszony-kegytemplomot, az idén létrehozott kegyhelytörténeti kiállítást, a régi kolostor barokk épületét, mely napjainkban zarándokszállásként és közösségi térként üzemel, valamint bebarangolható a templom csodálatos parkja, a keresztúti kálvária stációi, de a közeli Templom-forráshoz is érdemes elsétálni. A csoportok részére pedig igény esetén idegenvezetést biztosítanak.

A zarándokszállás téli üzemszüneti ideje után a jövő tavasszal ismét kinyit. A 36 férőhelyes szálláshelyre iskolai és cserkészcsoportokat, zarándokokat, plébániai közösségeket, turista egyesületek tagjait várják, akik számára a közel 3 hektáros park is rendelkezésre áll, akár sátrazás céljára is. A helyszín baráti közösségek, de akár egy család számára is ideális szálláshely lehet, ahol az udvaron lehetőség van bográcsos főzésre és szalonnasütésre is.

A terület közelében forrás és patak is található. A kegytemplom menetrend szerinti autóbuszokkal is megközelíthető, megállóhely a templom előtt van. A templomhoz több turista- és zarándokút (Mária út, Szent Márton út) is érkezik vagy vezet tovább a Baranyai-dombság szép kirándulóhelyei felé. Összesen 160 km hosszan lehet jelzett és felfestett utakon gyalogtúrázni, de a Karasica-völgye, a Pécsváradra vezető út és a környék településeit összekötő utak kerékpározásra is alkalmasak. A máriakéméndi Vár-hegy és a kiépített Törökvári-pihenő is kedvelt célpont a természetet kedvelők körében. A Baranyai dombvidék kerékpározásra is kiváló alkalmat nyújt, a térségben több kiépített kerékpárút van pl. Olasz, Szederkény, Bóly, Villány vagy Mohács felé.

A máriakéméndi búcsújáró kegyhely kedvelt a katolikus közösségek körében, de szívesen látnak mindenkit, aki a helyszínen szeretné eltölteni szabadidejét. A látogatási szándékot kérik előzetesen egyeztetni Biki Endre Gáborral, a kegyhely gondnokával a +36 30 452 4579-es telefonszámon. További információk a Máriakéméndi Búcsújáró Nagyboldogasszony Kegytemplom Facebook-oldalon olvashatók