A PTE munkatársaival közösen kifejlesztett lézerberendezések segítik a gyógyulást

Megérkeztek a Pécsi Tudományegyetem munkatársaival kifejlesztett első lézerberendezések a szegedi ELI-ALPS kutatóközpontba, az eszközök összeszerelése és beállítása után néhány hónap múlva a helyszínen is elkezdődnek a kísérletek - közölte Lehrner Lóránt, az ELI-HU Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kedden a csongrádi megyeszékhelyen rendezett sajtótájékoztatón.



A szakember elmondta, hogy a kutatóközpont épületkomplexumának májusi átadása után nyáron beköltözött az intézet mintegy kétszáz munkatársa, majd az elmúlt hetekben megérkezett az első két lézerberendezés.



A közép-infravörös lézerrendszert francia és német szakemberekkel együtt tervezték meg a központ kutatói, a másik, úgynevezett terahertzes forrást pedig a Pécsi Tudományegyetem és a Bécsi Műszaki Egyetem munkatársaival együttműködve fejlesztették ki. A következő hónapokban a több tízezer darabból álló eszközök összeszerelése és beállítása történik meg, ezt követően a berendezésekkel már el is kezdődhetnek a kísérletek - közölte az igazgató.



Bár a kutatóközpont teljes kapacitással a többi berendezés üzembe helyezését követően működhet várhatóan 2018 végén, 2019 elején, az intézet szakemberei bérelt laborokban már évek óta komoly munkát végeznek. Ezt mutatja, hogy 2011 óta 112 tudományos publikációjuk jelent meg, és több saját, illetve közös szabadalmat is beadtak - mondta Lehrner Lóránt.



Osvay Károly kutatási, technológiai igazgató elmondta, hogy a világon egyedülálló berendezések tervezése és kifejlesztése a beszállító cégek és az intézet szakemberei által elvégzett közös kutatás-fejlesztés eredménye.



A közép-infravörös lézerrendszer elsősorban biológiai anyagok, molekulák vizsgálatát teszi lehetővé. A berendezés lesz az első, amellyel külső kutatócsoportok is vizsgálatokat végezhetnek, januárban ezért francia és görög szakemberek érkeznek Szegedre. A terahertzes forrás - amely jövőre kiegészül egy nagy energiájú lézerrel - kémiai folyamatok vizsgálatára lesz alkalmas - tette hozzá az igazgató.