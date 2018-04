A PTE Gyakorló is a legjobbak között van

Íme ország legjobb általános iskolái, amelyek között a PTE Gyakorló is ott van.



A hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola, a dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola, a budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola, az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola - állami és egyházi iskola, valamint egyetemi gyakorlóiskola is szerepel a kiemelkedő teljesítményű iskolák listáján.

Ezek azok az oktatási intézmények, amelyek az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztik a diákok képességeit - azokét is, akik korábbi eredményeik vagy családi hátterük miatt hátrányból indulnak.

A friss listán budapesti és vidéki, nagyobb és kisebb települések iskolái, állami, egyházi intézmények és egyetemi gyakorlóiskolák is szerepelnek. Utóbbiak közé tartozik például az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Általános Iskolája, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, de egyházi iskolából is több szerepel a listán, például a fővárosi Szent Angéla Ferences Általános Iskola vagy a mohácsi Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Állami iskolákat is találhatunk a listán, például a hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolát, amely az ott alkalmazott hatékony pedagógiai módszerek miatt Prima Primissima-díjat is kapott.

Ezek azok az intézmények, amelyek jobb eredményeket érnek el a diákokkal, mint az a gyerekek korábbi eredményei és szociális hátterük alapján várható lenne. A hatodikosok, nyolcadikosok és tizedikesek ugyanis minden év májusában kitöltik a szövegértési és matematikai kompetenciáikat tesztelő feladatsort, abból pedig nemcsak az derül ki, hogy egy diák meg tudja-e oldani az életszerű matekpéldákat vagy megfelelően tudja-e értelmezni a különböző szövegrészleteket. Az adott évi eredményét össze lehet hasonlítani a két évvel korábbi pontszámával, így meg lehet nézni, hogy egy nyolcadikos kompetenciáig mennyit fejlődtek hatodikos kora óta. A diákok szüleikkel együtt kitölthetik a szociokulturális hátterükre vonatkozó kérdőívet is - ebben például olyan kérdések szerepelnek, hogy kapnak-e a szülők rendszeres gyermekvédelmi támogatást, mi a legmagasabb iskolai végzettségük, van-e állandó munkahelyük -, amely lehetővé teszi a családi helyzet és a teszten szerzett pontszám közötti összefüggések vizsgálatát.