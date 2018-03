A Pécsi Püspökség több programmal várja a családokat

Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház. A Pécsi Püspökség idén több programmal várja a családokat a közös ünneplésre.



A nagyhét kezdetén, virágvasárnap a liturgiában az egyház azt a hitét fejezi ki, hogy a dicsőséges bevonulás kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd az emberiséget megváltó és örök életre vezető feltámadással ér véget. A pécsi székesegyházban március 25-én 9.30 órakor kezdődik a szertartás, amelynek elején pálma-és barkaágakkal vonulnak a hívek a templomba, felidézve Jézus bevonulását Jeruzsálembe. A szentmisét követően a Magtár Látogatóközpontban a püspökség legújabb gyermekfoglalkozása, a festöde várja az érdeklődőket az ünnepkörhöz kapcsolódó szimbólumokat formázó kerámiákkal, amelyeket a gyerekek festhetnek színesre.

A virágvasárnapi liturgia része Krisztus szenvedéstörténetének elmesélése is. A többéves hagyománynak megfelelően idén is lesz szabadtéri misztériumjáték a Tettye parkban, valamint Máriagyűdön a templom előtti téren 15 órától. Jézus szenvedésének története a PécsiKatifi fiataljainak előadásában elevenedik meg a Tettyén, a szervezésben most is a Keret Alkotó Csoport a közreműködő.

A tettyei passió után a Magtár Látogatóközpontban 17 órától előadást tart Lantosné Imre Mária Passió-emlékek a Kárpát-medencében címmel.

Krisztus szenvedéstörténetének és a Fájdalmas Mária emlékének alkotásai gazdag változatokban idézik a húsvéti misztériumot. A vetített képes előadás nem csak a szakrális táj építményeit és tárgyait, hanem kultusztörténetüket is bemutatja. Az előadáson a részvétel ingyenes.