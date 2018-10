A Pécsi Egyházmegyébe látogatott a napokban Magyarország szentszéki követe

Szent Mór, az egyházmegye társvédőszentje ünnepén Michael August Blume apostoli nuncius látogatást tett a Pécsi Egyházmegyében.



Október 25-én a szent püspök emléknapján érkezett a pécsi püspökségre Magyarország nemrégiben kinevezett nunciusa, Michael August Blume alessanói címzetes érsek, verbita szerzetes. Az amerikai származású, magyar felmenőkkel is rendelkező szentszéki diplomata idén július 4-e óta Magyarország nunciusa, korábban több afrikai országban töltött be azonos tisztséget.

Látogatásának első napján a szentszéki követ ellátogatott a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára, ahol Kovács Gusztáv rektor részletes beszámolójából megismerte a főiskola múltját és jelenét, értesült a főiskola és a Pécsi Tudományegyetem közötti együttműködésről, valamint a hallgatói létszám közelmúltbeli növekedéséről.

Délután részt vett a Szent Mór Iskolaközpont új tornacsarnokának átadásán, köszöntötte az ünneplő közösséget, majd megáldotta az új épületet. Beszédében a mozgás művészetéről, és azokról az evangéliumi értékekről beszélt, amelyekben a mindennapos testnevelésnek köszönhetően, a Szentlélek által a gyermekek növekedni tudnak. Délután a tavaly alakult Boldogasszony Imaszövetség tagjaival találkozott, majd Szent Mór püspök emlékére ünnepi szentmisét mutatott be a székesegyházban.



Prédikációjában azokat a jellemvonásokat emelte ki, amelyek a pécsi egyházmegye második püspökét példaként állítják a mai hívők elé is. „Az ékesszólás mestere. Ez azt jelenti, hogy olyan ember volt, aki tudta, hogyan mutassa meg hitét, és hogyan győzzön meg másokat szavaival és életpéldájával úgy, hogy az megérintse azok szívét, akik hallgatták őt" - fogalmazott az apostoli nuncius, utalva Szent Mór martirológiumban olvasható jellemzésére.

Kiemelte a prófétálás adományát, mások szolgálatát, a tanítás és a buzdítás adományát, végül pedig az irgalmasság cselekedeteiről szólt. „Hány és hány ember járja városunk utcáit, egyesek közülük gazdagok, de nem ismerik az Urat vagy azt, hogy miért vannak itt a földön. Rád és rám van szükségük, hogy elvigyük hozzájuk Krisztust. Ma is sok tanúja van annak, hogy mi történik akkor, ha emberek beengedik Krisztust az ő életükbe. Mi soha nem akarunk elfeledkezni a keresztségünkből eredő küldetésünkről, és büszkén valljuk Szent Mórt példaképünknek." -buzdított.



któber 26-án az apostoli nuncius megtekintette a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő turisztikai egységeket. Kora délután Püspökszentlászlón, az 1955-ben a mecseki püspöki kastélyban fogva tartott Mindszenty bíborosra emlékezett, akivel, mint elmondta, korábban volt alkalma személyesen is találkozni. Ellátogatott Alsószentmártonba, ahol találkozott az egyházmegye cigányreferatúráját vezető Lankó József plébánossal, a kizárólag romák lakta település közösségével, valamint ellátogatott az Egyházmegye fenntartásában működő, idén húszéves Szent Márton Óvodába.

Ezt követően Máriagyűdön a hívekkel közösen rózsafüzért imádkozott, majd 17 órától szentmisét mutatott be a kegytemplomban. Prédikációjában Szent Pál efezusiakhoz írt levele kapcsán arra világított rá, hogy Isten dicsősége akkor ragyog fel előttünk teljességében, amikor hiányzik az emberi támogatás, mert ekkor engedjük meg igazán, hogy Isten irányítson bennünket. Kitért arra is, hogy Isten szavára kétféleképpen lehet reagálni: az egyik, hogy beengedjük irgalmasságát életünkbe, és hagyjuk, hogy megváltoztassa azt tervéhez híven, ahogy az efezusi közösség is meghallgatta és megértette Szent Pál szavait.

A másik reakció Isten szavára a tömeg hitetlensége, amelyre nem csupán a mi Urunk korában láthattunk példát. „Nagyon jellemző a jelenre is, hogy emberek ugyan mutatnak bizonyos érdeklődést a hitre és Istenre, azonban megvan az elképzelésük arról, hogy milyennek kell Istennek lennie, amennyiben ők hisznek benne." - fogalmazott az apostoli nuncius. Az ilyen reakciót mutató embereknek arra van szüksége, hogy Isten szeretete mélyen megérintse őket. Mi pedig „arra kaptunk meghívást, hogy jelenlétünkkel és tanúságunkkal odalépjünk mindkét embercsoporthoz, attól függetlenül, hogy papok, szerzetesek vagy laikusok vagyunk.

Ez része az evangelizálás nagy feladatának, amely minden korban szerves részét képezi az egyháznak. Adjon nekünk az Úr bátorságot és örömet ebben a misszióban, mert egészen biztos, hogy ő közöttünk és azok között munkálkodik, akikhez a mi küldetésünk szól, hogy tanúságot tegyünk Őróla" - zárta gondolatait az érsek. A nap zárásaként az egyházmegye pasztorális területén dolgozó munkatársakkal, valamint plébánosokkal találkozott és cserélt tapasztalatokat.

Október 27-én, látogatása utolsó napján találkozott az országos diakónusképzés résztvevőivel Pécsett, majd a Budapest felé vezető útját Szekszárd és Paks érintésével tette meg. Mindkét településen találkozott a közösség munkatársaival, bepillantást nyert a plébánia, valamint a katolikus oktatás mindennapjaiba.