A Pannon Filharmonikusok előadását láthatják

A koncertet május 30-án, szerdán, a Kodály Központban rendezik meg este hét órától.



Ezen a koncerten olyan zeneszerzők műveit hallhatjuk, akiket - származásuktól függetlenül - elsősorban a 19. század fővárosa, Párizs kapcsol össze. A francia Chausson e városban nevelkedett és érte el kiemelkedő sikereit, az orosz Sztravinszkij egész modernista korszaka és az Orosz Balettel való sikeres együttműködése is itt valósult meg, a csaknem tíz évig itt élő Szergej Prokofjev pedig több jelentős művét, így például a ma felcsendülő, első hegedűversenyét is Párizsban mutatta be.

Az évtizedekkel később, 1945-ben komponált Danses concertantes Sztravinszkij neoklasszicista periódusának az egyik kiemelkedő alkotása. Prokofjev Hegedűversenye ezzel szemben inkább a 19. század zenei világát idéző, romantikus hangvételű mű. Akárcsak Chausson szimfóniája, amelyet kortársa és pályatársa, Cesar Franck d-moll szimfóniájához szoktak hasonlítani. Chausson és Franck darabja egyaránt rendhagyó, háromtételes formai felépítéséről ismert.

JEGY

I. rendű: 4990 Ft

II. rendű: 3990 Ft

III. rendű: 2990 Ft

IV. rendű: 1000 Ft