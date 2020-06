A népszerű pécsi színésznőt, Vlasits Barbarát már az M5-ön is láthatjuk műsort vezetni

Névjegy

Vlasits Barbara Veszprémben született. Édesanyja fodrász, édesapja villanyszerelő. Testnevelés tagozatos általánosba járt, a Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnáziumban érettségizett egészségügyi szakon és a Kaposvári Színművészeti Egyetemen diplomázott. 2011-től a Pécsi Nemzeti Színház tagja. Kedvenc Pécsett játszott darabjai: Jaj, Carmela!, a Boldogtalanok, a Kripli és a Mobil, illetve a JESZ-ben a Hamlet. Szerepelt a Made in Hungária, a Nejem, nőm, csajom és az Egynyári kaland filmekben is. Most éppen online próbálja a László király visszatér gyermekdarabot, Tóth András Ernő rendezésében. Szabadidejében kertészkedik, olvas.