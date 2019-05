A nagy testvér is babázik a kis gerezával

Hófehér kis gereza született április 13-án a Pécsi Állatkertben. Az apró utód már jól látható a külső kifutóban, anyja és családja védelmezve öleli, de még a nagy testvér is szelíd mozdulatokkal ápolja a csöppséget.



Gerezák, vagy más néven zászlós farkú kolobuszok (Colobus guereza) 2017 óta élnek a Pécsi Állatkertben és már az első évben bővült a családi, hiszen az érkezést követően pár hónappal megszületett az első pécsi utód is, akinek fogantatása még a csapat előző otthonában, a Nyíregyházi Állatparkban történhetett. A közép-afrikai erdős területeken elterjedt, a cerkóffélék családjába tartozó faj szaporodása szakmailag is fontos esemény, mivel ezt a védett állatot az európai állatkertek összehangoltan, az Európai Törzskönyvi Program (ESB) keretein belül tartják és tenyésztik.



Az impozáns, fehér zászlóra emlékeztető, nagy bojtban végződő farka és az oldalán található, hosszú, fehér szőrszálak a fák ágai közötti közlekedésben segítik az állatot. A faj fennmaradását az orvvadászat és élőhelyeinek elvesztése fenyegeti.



Az áprilisban született kis gereza egészséges, egyre többet lehet látni, amint az anyuka a családja körében kihozza a külső kifutóba. Az újszülött a fekete-fehér bundájú felnőttekkel ellentétben hófehér szőrű, körülbelül három hónapos korában ölti fel a kifejlett állatokra jellemző mintázatot. A fehér bundának különleges szerepe van: felkelti a felnőttek figyelmét, akik így jobban odafigyelnek a kölyökre. A picit még 2017 decemberében született nővére is szeretettel gondozza, sokszor kéri el anyjától, hogy ő is babázhasson vele egy kicsit. Ennek a mozzanatnak azért is van nagy jelentősége, mert a fiatal nőstény így készül az anyaságra, megtanulja, hogy mit kell csinálni majd akkor, ha egyszer neki is saját kölyke születik.



Lombevő állatok lévén a csapat tagjai idejük nagy részét a kifutó magasabban fekvő pontjain töltik, ahol játékosan ugrálnak egyik ágról a másikra, vagy hintáznak a kifutójukban nemrég felszerelt új játékokon.