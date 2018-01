A menők mellett látens popsztárok is fellépnek a Made in Pécs Fesztiválon

Pénteken kezdődik a 3. Made in Pécs Fesztivált, melynek keretében 118 pécsi és 4 liverpooli zenekar lép fel 6 belvárosi klubban délelőtt 10 órától késő estig 20 perces koncertekkel.



A pécsi zene és a pécsi zenekarok ünnepe lesz ezen a hétvégén, szombaton. 3. alkalommal rendezik meg a Made in Pécs Fesztivált, a pécsi zenekarok fesztiválját a Made in Pécs Caféban, a Nappaliban, a Pécsi Estben, a Szabadkikötőben, a Ti-ti- tában és a Trafikban. Egyetlen nap alatt 118 pécsi együttest lehet meghallgatni a belvárosi klubokban, ugyanis a koncertek mindegyik helyszínen délelőtt 10 órakor kezdődnek. A zenekarok 20 perces koncerteket adnak, két produkció között 20 perces átállás lesz, azaz két koncert között kényelmesen át lehet érni egyik helyszínből a másikba. Az idei fesztivál

legnagyobb különlegessége, hogy 4 izgalmas liverpooli produkciót is láthat a közönség a fesztiválon.

Mivel sokan azt mondják, hogy Pécs a magyar Liverpool, a szervezők úgy döntöttek, hogy egy napra Pécsre csempészik a brit város legizgalmasabb, legfrissebb könnyűzenei produkcióit. Szombaton az összes koncert ingyenes lesz.

A Made in Pécs Fesztiválnak január 5-én, pénteken lesz egy 0. napja is. A Punnany Massif Akusztik koncertje nyitja a programfolyamot. A különleges koncert különleges helyszínen lesz: a volt Ifjúsági Ház melletti területen felépített 800 fős üvegsátorban ad koncertet Pécs legnépszerűbb zenekara. A koncertre 4990 Ft-ért lehet belépőt váltani. A Punnany Massif Akusztik után 22 órától Random Trip - Made in Pécs Speciál lesz a Pécsi Estben több pécsi zenész közreműködésével. A koncerttel a nemrég

elhunyt Fábián Julira is emlékeznek a szervezők, hiszen az énekesnő számos pécsi Random Trip estén állt színpadon. A belépés ezért alapvetően ingyenes, de becsületkasszát helyeznek el a bejáratnál, a javasolt jegyár: 300-3000 Ft. A jegybevétel teljes összegét a Magyar Rákellenes Liga számára ajánlják fel a szervezők.

A Made in Pécs Fesztivál mindkét napján, 5-én és 6-án is éjszakai partik várják a közönséget. A helyi dj-k és live act-ek mellett itt is felbukkan a liverpooli vonal, hiszen 4 dj is érkezik a brit városból.