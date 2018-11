A legjobbak között végzett a versenyen a baranyai ügyeletvezető, Váczi László tűzoltó őrnagy

A szakma krémje van itt - ezekkel a szavakkal fogadta az első országos ügyeleti szakmai verseny résztvevőit Kaposváron dr. Hesz József tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Főügyeleti Főosztályának vezetője. Tizenkilenc megye és a főváros műveletirányítói mérték össze tudásukat november 21-22-én, egy éles helyzetet szimulálva a gyakorlatban.

Somogy megye adott otthont a kétnapos megméretésnek, amelyet Wéber Antal tűzoltó dandártábornok nyitott meg. A megyei katasztrófavédelmi igazgató szerint szakmatörténeti pillanatnak lehettek tanúi a műveletirányítók, hiszen még sosem rendezett hasonló tudáspróbát a katasztrófavédelem az ügyeletek munkatársainak.



Három ügyeleti helyiségben, szinte azonos időben szólalt meg a telefon, és megkapták az első jelzést a csapatok. A feltételezett szituáció szerint megyéjük székhelyén tűz ütött ki, egy középmagas társasház harmadik emeleti lakásában. Az ingatlant annak idős lakói nem tudták elhagyni. Az épületben élők többségének ugyan sikerült kimenekülni, de az ügyeleteseknek gondoskodniuk kellett nekik melegedőhelyről, a lakók elszállításáról, a mentők és a rendőrök, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről.

A helyzetet bonyolította, hogy a kárhelyparancsnok - aki a versenyre berendezett ügyeleti helységből rádiózott - arról adott tájékoztatást, hogy az épület átvizsgálása során egy holttestet találtak, így az ügyeleteseknek tűzvizsgálat elrendeléséről is intézkedniük kellett. A verseny forgatókönyvének írói még azzal is bonyolították a helyzetet, hogy a káreset felszámolása során két tűzoltó is rosszul lett, ezt a helyzetet is kezelniük kellett a műveletirányítóknak, akik a munkájukat segítő rendszerek ismeretéből is levizsgáztak egy feladatlap kitöltésével.



Mindeközben befutott egy másik jelzés is, ami egy balesetről adott hírt. A bejelentés szerint felborult egy veszélyes anyagot szállító gépkocsi egy forgalmas útszakaszon. Amikor az ügyeletesek a járművön feltüntetett jelzésre rákérdezve pontos információt kaptak a tartály tartalmáról. A riasztott tűzoltóegységek és a mobil labor a felderítést követően rádión azt jelentette, hogy a folyékony ammónia az élővízbe jutott, így a műveletirányítás a környezetvédelmi hatóság munkatársait is a helyszínre kérte. Minderre harminc perc állt a csapatok rendelkezésére.



A versenyen résztvevő ügyeleteseknek a második napon egy ötven kérdésből álló elméleti teszt során kellett bizonyítaniuk tudásukat.



Az eredményhirdetésen Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság általános főigazgató-helyettese úgy fogalmazott: „Minden professzionális káresemény-felszámolás mögött megfelelő felkészültséggel rendelkező háttértámogatók kell hogy legyenek." Éppen ezért - fogalmazott a tábornok, nagyon fontos, hogy mostantól a különböző szakmai és sportversenyek mellett már a műveletirányításban tevékenykedők is rendszeresen összemérhetik tudásukat.

Végeredmény:



Egyéni verseny:



Ügyeletvezető:



1. Szüts Tamás tűzoltó őrnagy (Győr-Moson-Sopron MKI)



2. Váczi László tűzoltó őrnagy (Baranya MKI)



3. Lengyel Zsolt tűzoltó őrnagy (Vas MKI)