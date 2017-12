A kék-fehérre festett TV-toronnyal köszönti Pécs a száz esztendeje független Finnországot

Finnország idén ünnepli függetlenségének századik évfordulóját, ebből az alkalomból szerdán a finn nemzeti színekbe, kék-fehérbe öltöztették a TV-tornyot. Pécsett az elmúlt napokban koncerttel, kiállítással is megemlékeztek az évfordulóról.

Finnország 1917. december 6-án vált függetlenné Oroszországtól, ezt a napot azóta is minden évben a Függetlenség Napjaként tartják számon a skandináv államban.



Pécs szerda este a TV-torony kék-fehér színű fényfestésével emlékezett az évfordulóra.



Ezt megelőzően a városban több eseménnyel is tisztelegtek a finnek ünnepe előtt: november 30-án a Kodály Központban koncertet adott a Pannon Filharmonikusok Zenekar. A hangversenyen jeles finn zeneszerzők remekműveiből válogatva emlékezett meg a zenekar a hosszú éven át Helsinkiben élő Bogányi Bence fagottművész közreműködésével. Az együttest a neves finn karmester, Ari Rasilainen dirigálta.



Pro Finlandia címmel a Finn Nemzeti Levéltár több kiállítást is készített 2014 és 2016 között. Mindegyiknek a témája Finnország történelme a középkortól az 1920-as évek elejéig, de mindegyik más országok szempontjából mutatja be az eseményeket. A kiállítása a Kodály Központ előcsarnokában is látható volt a Pécsi Magyar-Finn Társaság szervezésében.



Az 1974-ben alakult Pécsi Magyar-Finn Baráti Klub - a jelenlegi Pécsi Magyar-Finn Társaság - már az 1970-es évektől ápolja a finn kultúra jelenlétét a régióban. Emellett Baranyában és ezen belül is elsősorban Geresdlakon jelentős a finn lakosok száma, így az északi ország kultúrája, szokásai egyre inkább részévé válik a településnek