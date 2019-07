A Hirdi Kutyastrandon a négylábúak is lehűthetik magukat a hőség idején

Egy beszélgetés kapcsán jött az ötlet, hogy ebeknek kialakított fürdőhelyet üzemeltessen Baranyi Erika és családja. A tervet tett követte, manapság pedig a környéken egyedülálló szolgáltatásként működik a Hirdi Kutyastrand, ahova nemcsak Baranya megyéből, hanem többek közt Budapestről, Szegedről és Zalaegerszegről is érkeznek vendégek.



A nyári forróság nemcsak az embereket, hanem a kutyákat is megviseli. Az ebek többsége szívesen mártózik meg a vizekben, ám a baranyai tavak közül „legálisan" ezt csak a Nádas dűlőben található egykori horgásztóban tehetik meg.

A kutyastrand 2017 óta működik Pécs-Hirden, ám akkor csak egy hónapon keresztül várták a vendégeket, így a mostani lesz a második teljes szezon, tudtuk meg Baranyi Erikától. A tó tulajdonosa lapunknak nyilatkozva elmondta, folyamatosan nő a hely népszerűsége, sok olyan gazdit és kutyák fogadnak, akik korábban még nem jártak náluk.

Bérlet is váltható A hirdi tónál ezer forintba kerül a belépőjegy, az állatot kísérők után nem kell külön fizetni. A csoportos kedvezmény keretében - legalább tíz eb érkezése esetén - kutyánként 700, a húsz alkalomra szóló bérletért pedig 15 ezer forintot kérnek az üzemeltetők.



- Elsősorban Pécsről és környékéről érkeznek vendégek, de messzebbről is rendszeresen jönnek hozzánk, többek közt Szegedről, Zalaegerszegről és Budapestről. Gyakori, hogy a városba látogató kutyás turisták felkeresik a tavat - fogalmazott.



A kutyastrand ötlete egy beszélgetés során merült fel. Baranyi Erika - aki évek óta ebeknek varr ruhákat és kellékeket - felidézte, egyik vásárlója vetette fel, hogy horgásztó több is működik Baranyában, egy olyan hely sincs viszont, ahol négylábúak mártózhatnak meg. Az ötletet aztán tett követte: a tulajdonukban álló hirdi horgásztavat és annak környezetét átalakították, beszerezték a szükséges papírokat, két héten belül pedig már el is indulhatott az újdonságnak számító szolgáltatás.

A gazdik a tóba nem mehetnek be, de a kutyával való játék mellett vízibiciklire pattanhatnak. A strandon rövid ideig működött büfé, ám ezt nem tervezik újranyitni, így érdemes étellel, itallal felszerelkezve érkezni. Az üzemeltetők természetesen szeretnék nemcsak szinten tartani, hanem fejleszteni is a helyet, így a tervek között szerepel egy kutyafuttató kialakítása.

A strand várhatóan szeptemberig tart nyitva, de hivatalos zárási időpont nincs. Akár ezt követően is fogadhatnak kutyásokat a tónál, ám erről érdemes lesz majd tájékoztatást kérni az interneten fellelhető elérhetőségeken.