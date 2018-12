A hideg idő és a törvényi szigorítás miatt megteltek a hajléktalanszállók Pécsett

Akad olyan, hajléktalanokat ellátó intézmény Pécsett, amely napjainkban százhúsz százalékos telítettséggel üzemel. Ennek ellenére mindenkinek jut hely, ha máshol nem, legalább egy matracon. A szakember szerint elsősorban a hideg idő miatt keresik fel a korábbinál többen az otthontalanok számára fenntartott szállókat, de az októberben bevezetett törvényi rendelkezés is az ellátórendszer felé terelte az érintettek egy részét.

Lényegesen kevesebb hajléktalan tölti a napot a pécsi belvárosban, mióta életbe lépett a közterületen való életvitelszerű tartózkodást tiltó törvényi előírás. Märcz János, a Pécsi Közterület-felügyelet vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, tapasztalataik szerint a vonatkozó szabályokat a hajléktalanok „figyelembe veszik és betartják".



Hozzátette, a jelenlegi, „kezelhető állapot kialakításához" a rendőrség és a szociális munkások mellett a közterület-felügyelet munkatársai is hozzájárulnak.

- A napi huszonnégy órás úgynevezett felügyeleti jelenlét azt eredményezi, hogy a korábbiaknál kevesebb fedél nélküli van a közterületeken, és többen veszik igénybe az ellátórendszer nyújtotta lehetőségeket - fogalmazott.

Hajdu Krisztián, a Támasz Alapítvány szakmai vezetője is arról tájékoztatta munkatársunkat, hogy a hajléktalanszállók lényegében telt házzal működnek. Mint elmondta, akad olyan intézményük, ahol százhúsz százalékos a telítettség, ennek ellenére senkit sem utasítanak el, ha máshol nem, de egy matracon mindenkinek jut hely. A szakember hangsúlyozta, ugyanez a hozzáállás jellemzi a szintén hajléktalanok ellátásával foglalkozó többi szervezetet is.

A szakmai vezető is úgy látja, manapság kevesebb fedél nélkülivel találkozni a városban. Tapasztalatai szerint a többség a hideg idő miatt kereste fel a melegedőket és a szállókat, de akadnak olyanok is, akiket a közterületen való életvitelszerű tartózkodásról szóló előírások tereltek az ellátórendszer felé. Azok pedig, akik ilyen körülmények között is inkább az utcát választják, olyan helyeket keresnek, ahol nincsenek szem előtt.