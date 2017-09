A hétvégén is többnyire borús lesz az idő

Pénteken ismét kisüthet a nap, de a hétvége további részében újra borús, többfelé esős lesz az idő, néhol 7 fokig is hűlhet a levegő, de napközben többfelé 19 Celsius-fok körüli meleg is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken is többfelé megerősödik a szél, szórványosan valószínű eső, záporeső, de hosszabb-rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. A leghidegebb órákban 6-11 fok lehet. Napközben 14-19 fokig melegszik a levegő.



Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, több helyen, főként a Dunától keletre várható eső, zápor. Vasárnap is többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé, nagyobb eséllyel keleten alakul ki eső, zápor.



Szombaton élénk, helyenként még erős lehet a szél, vasárnap már mérsékelt lesz a légmozgás. A minimumhőmérséklet mindkét nap 7-12 fok között valószínű. A nappali maximumok szombaton és vasárnap is várhatóan 13-19 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.