A hétvégén is meleg, napsütéses idő várható, de többször megerősödhet a szél

A napsütés mellett záporokra, zivatarokra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken több órára kisüt a nap. Szórványosan - legkisebb eséllyel a délkeleti országrészben - számíthatunk záporra, zivatarra, néhol felhőszakadásra. A Dunántúlon időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg meg is erősödhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul, de néhol ennél hűvösebb is lehet. Napközben nagyrészt 24-29 fokig melegszik a levegő, de a nyugati határvidéken pár fokkal alacsonyabb csúcsértékek is előfordulhatnak.



Szombaton a sok napsütés mellett szórványosan - északkeleten kisebb eséllyel - alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon mérsékelt marad a légmozgás, másutt helyenként megerősödik, zivatarban viharossá is fokozódhat a szél. A minimumhőmérséklet 11-17, a maximumhőmérséklet 24-29 fok között várható.



Vasárnap az ország északkeleti harmadán többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, másutt a többórás napsütés mellett erősebben felhős időszakok is lesznek. Északkeleten legfeljebb néhol, másutt szórványosan várható zápor, zivatar. A szél élénk, néhol, erős zivatarok környezetében viharos lehet. A leghidegebb órákban 9-16 fok lehet. Napközben 23-28 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.