A Halott Pénz is fellép a PTE által szervezett jubileumi szabadtéri programon

Az első magyar egyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából a Pécsi Tudományegyetem szeptember második napján egy mindenki számára nyitott és ingyenes szabadtéri eseményt szervez.



Az egyetem karai és további szervezeti egységei mutatják be az egyetem falain belül folyó sokoldalú kreatív munkát a város szívében, hogy egy napra mindenki részese lehessen az egyetemi életnek. Továbbá gyermek és felnőtt animációs programokkal is készülnek, csatlakozó szervezetként a BRFK és a Tüke Busz Zrt. is különféle játékos tevékenységekkel lesz jelen, a Vöröskereszt pedig a véradókat várja a nap folyamán.

A program során a gyerekek is főszerephez jutnak, próza/vers, tánc és ének kategóriákban „Ki-Mit-Tud"-on mutathatják be tehetségüket. Emellett ingyenesen látogatható lesz a Nádor Galéria, az Egyetemtörténeti Kiállítás, illetve a Klimó Könyvtár ideiglenes kiállítása is.

A napot a Halott Pénz nagyszabású koncertje zárja, mely egyben az új Otthon című számuk, a PTE új dalának első pécsi közönségkoncertje is lesz.

CSALÁDI ÉS GYERMEKPROGRAMOK

- Teddy Maci kórház

- Irodalmi-kézműves foglalkozás

- "Éld az életem" társasjáték

- "Kutyabaj" - gyerekprogram

- Kalligráfia, maszkkészítés

- Pneumatikus játék

- Látásérzékelő és mozgásérzékelő játékok

- Fogászati prevenciós játék

- Játékok a különféle érzékszervekre, kerekesszék kipróbálása akadálypályán

- Kifestő, elektromos kismotorok

- KRESZ játékok

- Légvár, trambulin, arcfestés, kézműves utca, fejlesztő játékok, sorversenyek

TECHNIKA ÉS EGÉSZSÉG

- Pneumatikus autó kiállítás

- Testzsírmérés, táplálkozási anamnézis, tanácsadás, vérnyomás mérés, vércukor mérés

- Vérnyomásmérés, vércukormérés

- Sebtetkó készítése, intubálás és újraélesztés gyakorlása/tanítása

- Testtartás vizsgálat - tanácsadás

- Védőnői sarok

- Konfuciusz Intézet

- Teakészítés, illóolajok készítése

- Orca (energiatakarékos autó) kiállítás

- Isel automata habvágó bemutató

- Vagyonvédelmi tesztek, Bűnmegelőzési puzzle (kerékpárlopásgátló szerkezet - találmány)

- BRFK toborzás

- Véradás

ZENE ÉS SPORT

- Halott Pénz

- PTE Táncegyüttes - középkori tánc, cheerleading, showtime, kreatív tánc, távoli tájak, latin-amerikai táncok, salsa táncház, mesehősök táncai, mesetánc, tánctanítás

- Pannon Gyermekkar

- Zinger zenekar

- Pítherapy rapper duó (Végh Balázs és Kollarics Attila)

- Streetball, lengőteke, tollaslabda, sakk

- "Benned a létra - PTE Integrált Művészeti Csoport" - táncbemutató

- Bartendaz

A rendezvények ingyenesek. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

További információ és regisztrációs lehetőség a rendezvényre és a gyermek „Ki-Mit-Tud"-ra: jubileum650ptenap.pte.hu

