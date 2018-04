A Bostoni Ifjúsági Filharmonikus Zenekar lép fel Pécsett

Nem múlhat el zenei évad anélkül, hogy Benjamin Zander ne nyúlna hozzá újra Mahler valamelyik szimfóniájához. Az osztrák-cseh szerző zenéjéhez való különleges vonzódását mutatja a világszerte ismert és nemzetközileg is elismert számtalan díjnyertes lemezfelvétel. Ha van olyan kimagasló műve Mahlernek, ami szinte mágnesként vonzza, állandóan foglalkoztatja Zandert, akkor az a 9. szimfónia.



Beethovenhez hasonlóan az idős Mahler is úgy érezte, hogy utolsó üzenetként, mintegy végrendelkezésként valóságos testamentumot kell hátrahagynia az emberiség számára egy végső, nagyszabású zenemű formájában. A kíméletlenül közelgő elmúlás árnyékában Mahler a végítélet eljöveteléről elmélkedik életről és halálról, a küzdés értelmének megkérdőjelezhetőségéről, a kínzó halálfélelemről és arról a fajta emberi megbékélésről, amelyben az elmúlás nem csupán földi pályafutásunk végét, hanem egyben a túlvilági (örök)lét végtelen dimenziójába való átlépést, egyfajta beleolvadást is jelent.

Zander számára Mahler 9. szimfóniájának dirigálása mindig felkavaró, de egyben megnyugvást hozó érzés is, olyasvalami, mint egy hazatérés. Az általa vezetett Bostoni Ifjúsági Filharmonikusok ezúttal Hádész sötét világába invitálnak bennünket, aminek reménytelen, sivár szomorúságába fiatalos lendülettel mégiscsak, csakazértis beleszövik az elmúlás kérlelhetetlen ténye és az öröklét meglehetősen bizonytalan ígérete közötti szivárvány-hidat, mindannyiunk örömére és megnyugvására.

Jegyár: 1 900 Ft

Kedvezmény:

Filharmónia bérleteseinek számára a jegyár 500 Ft.

Diákok és nyugdíjasok számára 20%, Tüke kártyával rendelkezők számára 10% kedvezményt biztosítunk.

Helyszín, időpont: Pécs - Kodály Központ - 2018. 06. 22. 19:00

Bostoni Ifjúsági Filharmonikus Zenekar

Előadók

vezényel: Benjamin Zander



Műsor

Butterworth: The Banks of Green Willow

Ravel: La Valse

Mahler: Symphony No. 9