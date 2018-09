A bólyi Schubert Olívia a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata új elnöke

Heinek Ottó elnök halála után szeptember 15-én ülésezett először az országos német önkormányzat közgyűlése. A tanácskozás legfontosabb témája a megüresedett elnöki pozíció betöltése volt. A testület egyöntetűen Schubert Olíviának (képünkön) szavazott bizalmat, így a jövőben az eddigi elnökhelyettes irányíthatja a hazai német közösség életét.

Egyperces néma gyásszal és néhány személyes gondolattal emlékezett meg a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közgyűlése Heinek Ottóról. A nemzetiségi politikus, aki csaknem két évtizeden át vezette elnökként a magyarországi németség közügyeit, augusztus 20-án hunyt el hosszú, méltósággal viselt, gyógyíthatatlan betegségben.

A gyászra való tekintettel a testület ezúttal csak a legsürgetőbb ügyekkel kapcsolatban hozott döntéseket: elfogadta a kiegyensúlyozott, zavartalan működést számokkal is alátámasztó első féléves költségvetést, majd az MNOÖ intézményeinek beszámolóit, végül pedig két közgyűlési tag lemondását.



Heinek Ottó utódjaként egyetlen közgyűlési tag neve merült fel, és Schubert Olíviát végül a testület egybehangzóan támogatta.

- Szomorú és nehéz ilyen körülmények között elvállalni ezt a pozíciót, de lelkiismeretesen, a legjobb tudásom szerint mindent megteszek majd azért, hogy a folyamatosság biztosított legyen - köszönte meg meghatódva a bizalmat az új elnök.

Schubert Olívia Bólyból származik. A pécsi Leőwey Klára Gimnázium német nemzetiségi tagozatán érettségizett. Egyetemi tanulmányait Pécsett kezdte történelem és politológia szakokon, ezt követően a Kölni Egyetemen szerzett végzettséget politikatudomány-germanisztika-történelem szakon, majd EU-szakértői és közigazgatási menedzseri diplomát.

2002-től a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalban, később a Miniszterelnöki Hivatalban felelt nemzetiségi és EU-s pályázati ügyekért, 2007-től a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának hivatalvezetőjeként, utána öt éven át az Audi Hungaria Zrt. Oktatási és Tudományos Kooperációk osztályának vezetőjeként dolgozott.

- Nagy örömmel dolgoztam az MNOÖ-nél hivatalvezetőként is, majd a későbbiekben Heinek Ottó mellett elnökhelyettesként - mondta az új elnök. - Mindkét időszakban sokat tanulhattam. Példaértékűnek tartom, ahogyan Ottó a nemzetiségi témához állt, ahogy a közösséget a szívügyének tekintette. Sok apró mozzanat - diplomáciai vonalon, vezetőként, elnökként egyaránt - tanúskodik különleges képességéről és óriási teljesítményéről. Sokkal könnyebb lenne most a helyzetem, ha a váltás átmenettel zajlana, azaz, ha ő itt lenne még mellettünk. Nagy a kihívás, de örülök annak, hogy az elmúlt években számos témáról tudtam vele részletesen is beszélgetni, így ismertem az álláspontját, tudtam, hogy ő milyen ismérvek és gondolatok mentén közelít egy-egy témához, láttam azt is, hogy miként tudott konstruktívan és valamennyi oldalt figyelembe véve fajsúlyos témákat is eredményesen kezelni. Remélem, hogy ebből sokat tanultam, és továbbvihetem azt a szellemiséget, amelyben ő az önkormányzati létet és a magyarországi közösség jövőjét és fejlődését látta.



Az MNOÖ elnökhelyettesi pozícióját a közgyűlés döntése alapján Waldmann-né Baudentisztl Éva tölti be. A Komárom-Esztergom megyei Baj községben élő és dolgozó pedagógus hangsúlyozta, ebben az új szerepben is a legjobb tudása szerint támogatja majd az elnök munkáját és képviseli a magyarországi német közösség érdekeit.