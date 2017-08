Újabb egyetemi kollégiumok újulnak meg, hosszú évek után nyithat ki a Damjanich

Jelentős fejlesztés előtt áll a Balassa János és a Damjanich Kollégium, valamint a Hunyor Vendégház is. Az átalakítások révén várhatóan még vonzóbb lesz a koleszos élet, ám jelentkezőkből már most sincs hiány: a férőhelyekhez képest nagyjából harminc százalékkal többen költöznének be.

Az ősszel induló tanévben egészen pontosan 2439 férőhely várja a Pécsi Tudományegyetem (PTE) hallgatóit a városban. A vidéki képzési helyeken további 684 fő elhelyezését biztosítják, a külföldi diákoknak pedig 574 helyet tartanak fenn.

Az idei évben a Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítási munkálatok miatt a Balassa Kollégium zárva tart, így a férőhelyek száma ideiglenesen csökkent. A PTE-től kapott tájékoztatás szerint azonban az épület felújítását követően a hallgatók változatlan férőhelyszám mellett vehetik majd igénybe az intézményt.

Sőt, mivel az évek óta lakat alatt lévő Damjanich Kollégiumot is rendbe teszik, rövidesen a mostaninál több hallgatónak jut majd hely.

Ami a konkrét fejlesztéseket illeti, a Balassában a lakószobák teljes felújításon esnek át. A közös vizesblokkok szellőzését is javítják, a mosókonyhák megszűnnek, helyettük egy új mosodát alakítanak ki. Az étterem területén új tanulószobák, a konyhai raktár szintjén pedig kerékpártároló létesül.

A Hunyort is fejlesztik A fejlesztésekből nem marad ki a Hunyor Vendégház és Diákszálló sem. Fejlesztik a lakószobákat és a vizesblokkokat, rendbe teszik a homlokzatot, renoválják a tetőt és a teraszokat is. A Hunyor Vendégház és Diákszálló a felújítás után 100 férőhellyel fog rendelkezni, kétfős, komfortos szobákkal.

A Damjanich Kollégiumban száz hallgató fér majd el kétszemélyes szobákban. A tervek szerint saját, biztonsági kamerával védett parkolóval és kerékpártárolóval rendelkezik majd az épület. A tervezők az akadálymentesítésre is gondoltak.

A lakószobák és a vizesblokkok felújítása mellett szintenkénti teakonyhát, központi mosó-szárító helyiséget, tanulószobákat, alagsori klubszobát és egy tornaszobát alakítanak ki. A környezet pedig parkosított lesz.

A Damjanich újbóli megnyitására hatalmas szükség van, Pécsett ugyanis minden évben - többek közt az elszabadult albérleti díjak miatt - nagyjából harminc százalékos a túljelentkezés a kollégiumokba.



Képünk a Szántó Kollégiumnál készült.