Pályaválasztási fesztivált rendez a Pécsi Tudományegyetem

A karok standjai mellett előadásokkal, workshopokkal is várják az érdeklődőket a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Kultúrfeszt elnevezésű pályaválasztási tanácsadóján, október 27-én - tájékoztatta a baranyai felsőoktatási intézmény az MTI-t.



Közleményükben azt írták: a pécsi Expo Centerben bárki megismerkedhet a PTE tíz karával, különböző egyetemi szervezeti egységekkel, és a PTE partnereitől is értékes információkat gyűjthet be, továbbá meghallgathat minden fontos tudnivalót, ami a sikeres felvételihez szükséges, és első kézből értesülhet a 2024-es, PTE-s felvételi változásokról.



A közleményben felhívták a figyelmet arra a tényre, hogy, jövőre átalakul a jól megszokott felvételi pontszámítási rendszer, így az egyetemek saját maguk dönthetnek arról, milyen intézményi pontokat - korábban többletpontokat - adnak majd a felvételizőknek. Arról is az intézmények határozhatnak, hogy mennyit ér majd egy-egy plusz teljesítmény, bizonyítvány, sőt, kiválaszthatják, melyik érettségi tantárgyakat veszik figyelembe a pontszámításhoz.



Közölték: a PTE pályaválasztási fesztiválján valamennyi kar tájékoztatást ad, náluk hogyan alakul a 2024-es pontszámítás.



A rendezvényen nemcsak a standoknál lehet érdeklődni, hanem számos előadás, workshop és tanácsadás segíti majd a továbbtanulni vágyókat. A kiállítók között az egyetemi karok és szervezetek mellett a városi intézményeket és az egyetem céges partnereit is megtalálják az érdeklődők.



A leendő egyetemistáknak életpályautakat mutatnak a szakemberek annak érdekében, hogy valóban olyan szakra jelentkezzenek, amely érdekli őket. A nap folyamán olyan pécsiek, PTE-alumnik mesélik el saját karrierútjukat, akik saját szakterületükön komoly sikereket értek el - sorolták a kommünikében.



A programokról bővebb tájékoztatás olvasható a felveteli.pte.hu/kulturfeszt oldalon, ahol az egyes eseményekre regisztrálni is lehet, továbbá a "4. Irány a PTE! Kultúrfeszt" elnevezésű Facebook-esemény oldalon is folyamatos friss információkat közöl az egyetem a rendezvényről.