Nyerő stratégiát választottak a felvételizők, csaknem hétezer új diák tanulhat a PTE-n

A Pécsi Tudományegyetem sikeresen zárta a 2018. évi általános felvételi eljárást, ugyanis a felvettek száma növekedett a 2017. évi általános felvételi eljárásban bejutottakhoz képest.

A PTE első helyes kampánya - melynek egyik fontos eleme a Rektori Ösztöndíj volt - érezhetően meghozta eredményét. Az utólagos sorrendmódosítással az első helyes jelentkezők száma 150 fővel nőtt, így a jelentkezők számának kisebb csökkenése a felvételi végeredményben nem érvényesült.

A közel ötezer (4.903 fő) felvett új hallgató 59%-a a PTE valamely alapképzésén kezdheti meg tanulmányait, az osztatlan és mesterképzéseken a felvettek 16-16%-a, a felsőoktatási szakképzéseken (FOKSZ) a felvettek 9%-a fog tanulni. Az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége továbbra is töretlen, a felvettek több mint 82%-a támogatott szakokra került felvételre. A jelentkezők idén is a nappali munkarendet preferálták, a felvettek 70%-a teljes idős képzésen kezdheti meg tanulmányait a 2018/2019-es tanév őszi félévében.

A képzések között továbbra is a legnépszerűbbek közé tartozik az ápolás és betegellátás, az általános orvos, a jogász és a pszichológia szak, de sokan érdeklődtek az osztatlan tanári szakok, valamint a mérnökinformatikus, a fogorvos, a gazdálkodási és menedzsment szakok iránt is. A felvettek számát vizsgálva is hasonló a sorrend, a legtöbb hallgató, közel 600 fő az ápolás és betegellátás alapszak különböző szakirányaira érkezik, az általános orvos szakon több mint 200, a pszichológia és a mérnökinformatikus alapszakon 180-180, a jogász szakon több mint 160, míg a gazdálkodási és menedzsment szakon mintegy 130 hallgató kezdheti meg tanulmányait.

A legmagasabb ponthatárok a kommunikáció és médiatudomány (498 pont kellett a maximálisan elérhető 500-ból!), a nemzetközi tanulmányok (478), a jogász (460), a pszichológia (432) szakon, és a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjain voltak (426-431), de az osztatlan tanári szakpárokon is magas pontszámok kellettek a bekerüléshez.

Idén a PTE több kara is növelte a beiskolázási létszámait: az Általános Orvostudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, az Egészségtudományi Kar és a Közgazdaságtudományi Kar tudott több hallgatót felvenni.

A Pécsi Tudományegyetem általános felvételi eljárásban elért eredményeit tovább javítják majd az új külföldi hallgatók, és a pótfelvételi eljárásban bekerülő hallgatók. Mindezeket figyelembe véve 2018 őszén várhatóan közel 7000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a PTE-n.

A pécsi egyetem széles szakkínálattal várja azokat a jelentkezőket, akik most nem kerültek be: a pótfelvételi eljárásban 2018. augusztus 6-ig lehet elektronikus úton jelentkezni a felvi.hu felületén meghirdetett képzésekre. Fontos tudni, hogy a pótfelvételivel bekerülő hallgatók is pályázhatnak a 100.000 Ft-os Rektori Ösztöndíjra.