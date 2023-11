Nem sci-fi: robotsebésszel gyakorolnak a leendő orvosok Pécsett - Videó!

Egy héten át robotok színesítették a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központjának sebészeti műtőjét.

Az Isle Academy (az első minimál-invazív sebészeti szimulációs központ Közép- és Kelet-Európában) oktatócsoportjával együttműködve a pécsi egyetem két komplett DaVinci robotsebészeti rendszert, és a gyakorlást segítő szimulációs konzolt telepített a központba, mellyel - Európában az elsők között - integrálta a robotsebészeti képzés alapjait a graduális sebészeti-műtéttani oktatásba.













A pécsi orvoskar hallgatóinak a hét során lehetőségük volt korunk legmodernebb sebészeti rendszerének a megismerésére és kipróbálására.

A robotsebészeti oktatóprogramokat Európa több országában is vezető Isle Academy átfogó programja nagyszerű lehetőséget adott arra is, hogy a modern technológia és a hallgatók kreativitása találkozzon, így a képzésben résztvevők betekintést nyerhettek a robottal végzett műtétek kulisszatitkaiba is.