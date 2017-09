Négy egyetem közel kétmilliárdot fordíthat tehetséggondozásra

Közel kétmilliárd forintot fordíthat négy egyetem felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatására.



A Budapesti Corvinus Egyetem hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében arról tájékoztatott, hogy intézményük, valamint a Debreceni Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem konzorciuma EFOP-pályázaton mintegy 1,8 milliárd forintos támogatást nyert el.



A programmal a felsőoktatási tehetséggondozást szeretnék fejleszteni, és a kutatói utánpótlást támogatni, az intézmények tehetséggondozási rendszerének és a doktori képzéseknek a fejlesztésével.



A projekt a társadalomtudományi képzési terület kutatási, fejlesztési és innovációs potenciáljának, eredményességének javítását, magasan képzett, produktív tudományos-kutatói utánpótlás biztosítását és teljesítményével a munkaerőpiaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre reagálni képes egyetemisták és oktatók támogatását célozza - írták.



A tehetséggondozási rendszer fejlesztésekor a hatékonyan működő tudományos diákköri rendszerre és a hallgatói önszerveződésen alapuló szakkollégiumi rendszerre támaszkodnak majd.



A projekt kiemelt feladatának tekinti a doktori hallgatók létszámának és a fokozatszerzés arányának növelését, valamint a fiatal kutatók elvándorlási arányának csökkentését is - jelezték, hozzátéve: a társadalomtudományi képzési területen a doktori képzés átalakításához a kutatás- és a gyakorlatközpontúság lehetőségének megteremtésével, a K+F+I célú infrastruktúra folyamatos megújításával is hozzájárul a pályázat.



Emellett a gazdasági és társadalmi szereplők által megfogalmazott témák megjelenése is kedvező hatású lehet a doktori iskolák K+F+I területeken kifejtett hatásának javítására. Ezen célok érdekében a doktori iskolák megújulása, a hazai és nemzetközi kutatási kapcsolatok bővítése mellett a kutatási portfólió szélesítése szerepel a vállalt tevékenységek között.



Mivel a projekt prioritásként fogalmazza meg aktuális társadalmi, gazdasági témák kutatását, így az akadémiai szférán túl a szélesebb társadalmi közönség számára is hozzáférhetővé kívánják tenni a támogatás segítségével megvalósuló kutatások eredményeit. Ennek érdekében számos, a résztvevő fiatal kutatók, doktoranduszok bevonásával megvalósítandó tudomány-népszerűsítő rendezvényt és az érintett vállalati és társadalmi szereplőket bevonó szakmai rendezvényt szerveznek a konzorcium résztvevői a projekt keretében.