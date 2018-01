Mennyit érnek vajon a nemzetközi egyetemi rangsorok? Mutatjuk a választ

Az utóbbi időszakban egyre-másra láttak napvilágot különböző nemzetközi szervezetek rangsorai, amelyek a világ híres egyetemeit rangsorolják számtalan szempont alapján. Annak próbáltunk utánajárni, hogy ezek közül a ranglisták közül melyek statisztikáit érdemes komolyan venni, és melyek azok, amelyek kevésbé jelentősek.



Az előkelő 301-400. helyre rangsorolták a Pécsi Tudományegyetemet (PTE) a tekintélyes Times Higher Education (THE) klinikai (orvosi), pre-klinikai és egészségügyi nemzetközi rangsorban. A londoni székhelyű, felsőoktatási intézmények összevetésével foglalkozó cég listája szerint a PTE a második legjobb a magyar egyetemek között az említett tudományterületeket figyelembe véve, szorosan a Semmelweis mögött.

Hogy ez mennyit ér a valóságban, arról Kehl Dániel, a PTE Közgazdaságtudományi Kar adjunktusa, ranking szakértő adta meg a választ. Szerinte a különböző ranglisták összehasonlítása azok változatos felfogása miatt szinte lehetetlen .

- Vannak olyan listák, melyek csupán a tudományos eredményeket veszik figyelembe, mások nagyobb hangsúlyt fordítanak a munkaadói, vagy akár a hallgatói elégedettségre, sőt fenntarthatósági fókuszú rangsorok is léteznek . Az egyes rangsorok hitelességét általában az őket kibocsátó szervezetek működésének függetlensége, illetve a rangsor készítésének módszertani átláthatósága alapozza meg, az utóbbi jelentőségét egyre több ranking szervezet ismeri fel. Az U-Multirank odáig megy, hogy nem rangsort állít fel, csupán adatokat gyűjt, majd a felhasználóra bízza, hogy a számára fontos területen erős intézményt válasszon - fogalmazott a szakember.

Kérdésünkre, hogy a PTE vezetése mely listákat tartja nemzetközi szinten is fajsúlyos rangsoroknak, Kehl Dániel a következőket mondta:

- A rangsorok között van néhány, melyet a legtöbb intézmény figyel, ezek többek között a QS World University Rankings (QS), a Times Higher Education (THE), a már említett U-Multirank, vagy az Academic Ranking of World Universities, illetve ezeknek az egy-egy földrajzi területre, vagy tudományterületre specializálódott kiadásuk . Az egyetem vezetése természetesen valamennyi rangsort figyelemmel kíséri, ugyanakkor tisztában van az egyes rangsorok mögötti mutatószámokkal is, és ennek függvényében értékeli a helyezést, az abban bekövetkező esetleges változásokat.

A pécsi intézmény természetesen minden elismerésre büszke. Örömteli tény az is, hogy a nemzetköziesedési törekvésekkel összhangban a PTE a legjobb magyar egyetemek között szerepel (a legjobb vidéki egyetemként) a THE rangsorában ebben a tekintetben is .

Mindenesetre a PTE a legtöbb említett listán szerepel, de a cél az, hogy minél több rangsorban legyen fellelhető, amelyen pedig már rajta van, ott a folyamatos előrelépést kell célként kitűzni.

Képünk illusztráció.