Megújult sportújságíró-képzés indul 2018 őszén a TF-n

Új alapokra helyezett, felsőfokú, posztgraduális sportújságíró-képzés indul 2018 őszén a Testnevelési Egyetemen (TF) - jelentette be Mocsai Lajos, a TF rektora és Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) elnöke kedden sajtótájékoztatón. Szabó Tünde sportállamtitkár azt hangsúlyozta, hogy a sportújságírók szerepe Magyarországon meghatározó.



Mocsai Lajos hangsúlyozta, hogy az egyetemnek a nemzetközi versenyképessége érdekében meg kell újítania képzési rendszerét. A rektor szerint a TF évtizedek hiányát pótolja azzal, hogy beindítja a sportmédia- és a sportdiplomácia-képzést.



"Mivel a sportközvetítések aránya exponenciálisan nő a televíziókban, ezért abszolút aktuálissá váltak az olyan szakképzések, mint például a sportmédia vagy a sportanalitika" - jelentette ki Mocsai Lajos, aki szerint rendkívül fontos, hogy a sportújságírók olyan sportgazdasági, sportmenedzsmenti és szakterminológiai ismeretekkel is rendelkezzenek, amelyeket a TF-en már eddig is oktattak. Hozzátette: már eddig is legalább tíz megkeresés érkezett felé a sportmédiaképzés elindítására, idáig várt vele, mert a 700 újságírót képviselő Magyar Sportújságírók Szövetségében most talált olyan megfelelő partnerre, amelynek közreműködésével világ színvonalú szakemberek is bevonhatók az oktatásba.



Szabó Tünde sportállamtitkár azt emelte ki, hogy Magyarország sportnemzet, "ennek tükrében nem meglepő, hogy a sportot a nagyközönséghez eljuttatók, azaz a sportújságírók szerepe hazánkban, de joggal mondhatjuk, hogy az egész világon meghatározó". Emlékeztetett a közelmúlt hazai világeseményeire, a csaknem száz nemzetközi eseményre, amelynek megrendezését támogatták az idei évben. "Láthattuk, milyen fontos szerepe és felelőssége van a médiának abban, hogy a közvetítéseken keresztül nemcsak Magyarországon, hanem a világon mindenhol, mindenki részese lehessen az emberfeletti teljesítményeknek" - mondta.



Hangsúlyozta, hogy a sportújságírók és sportriporterek hallgatók, nézők, olvasók millióinak szereznek mérhetetlenül nagy örömöt, mikor egyedi, sajátos közvetítési stílusukkal együtt élnek a meccsekkel, futamokkal, bajnokságokkal, ezzel is népszerűsítve a sport szórakoztató erejét szerepét és fontosságát.



"A magyar sportvezetés munkája - fogalmazott - csak akkor lehet sikeres, ha a döntésekről szakszerű, de mégis közérthető módon értesülnek azok, akikért dolgozunk, akiknek közvetítünk és akikről a fontos iránymutatások megszületnek. Ebben van kiemelt szerepe a médiának, a sportújságíróknak" - szögezte le.



Szöllősi György beszédében a magyar sportújságírás szempontjából áldott, egyben történelmi pillanatnak nevezte a hazai szakképzés megújításáról szóló bejelentést.



"Mivel a sportújságírás leginkább a sporttudományhoz van közel, így most tulajdonképpen hazatérünk" - fogalmazott, majd azzal folytatta, hogy a szövetség jövő szeptemberben a TF új kampuszába fog költözni.



"Sokszor halljuk, hogy szürkeállomány-hiány van a magyar sportban, s mivel manapság gyakori a sport területén lévő szakmák közötti átjárás, például hogy edzőkből lesznek újságírók, ezért fontos, hogy egymás szakmáját is elsajátítsuk" - mondta Szöllősi, aki úgy látja, most, hogy már létezik nemzeti sportcsatorna, illetve magyar tulajdonban van a Nemzeti Sportot és több magyar sporttémájú lapot kiadó Mediaworks, érkezett el a megfelelő pillanat a képzés új alapokra helyezésére.



"A hármas együttműködés nagyon erős, ráadásul mögöttünk áll a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség, az AIPS is" - fűzte hozzá az MSÚSZ elnöke, akinek tájékoztatása szerint nemcsak az oktatás indul el ősszel a TF-en, hanem például olyan tévéstúdió is épül az új kampuszban, ahol ideális és modern körülmények lesznek a gyakorlati ismeretek megszerzésére, akárcsak a Mediaworks Kiadó szerkesztőségeiben.



Ballai Attila, a kiadó sportüzletág-igazgatója hangsúlyozta, hogy a sportmédiában keresleti piac van, "ahol remek helyekre keresünk remek embereket".



Szöllősi kiemelte, az MSÚSZ azt is tervezi, hogy a Ferencváros krónikásáról, Nagy Béláról elnevezett program keretében a kormánnyal együtt megújítja a sportkönyvkiadást, pályázati lehetőségen keresztül támogatást biztosítva a szerzőknek és a kiadóknak a sport témájú, sporttörténelmi kiadványok megjelentetéséhez.



Gál Andrea, a TF Társadalomtudományi Tanszékének vezetője a képzések részleteit ismertette. Eszerint 2018 őszén indul el a TF-en a felsőfokú posztgraduális sportújságíró-képzés, amelyre a már diplomával rendelkezők jelentkezhetnek. A képzés - amelyre 30-40 főt terveznek felvenni - három féléves lesz, szemeszterenként 120 órányi tananyaggal, s három területet ölel fel, a társadalomtudományokat, a sporttudományokat és a médiatudományokat. Kiemelte: olyan tananyagot állított össze, mely izgalmas lesz és nagyobb részt gyakorlati ismereteket nyújt majd. Ezzel párhuzamosan 2018 őszétől a csak érettségivel rendelkezők számára is lesz lehetőség egy alacsonyabb szintű képzésen elsajátítani a sportújságíráshoz szükséges legfontosabb ismereteket.



Elhangzott továbbá, hogy 2019 őszétől az egyetemi szintű sportmédiaképzést is tervezik beindítani a TF-en. Az alapfokú (BSC) képzés hat féléves, az erre épülő mesterképzés (MSC) pedig további négy féléves lesz, és ez utóbbit már egyesítik a sportdiplomácia mester szintű oktatásával.