Már idén megválaszthatják a Pécsi Tudományegyetem új rektorát, várhatóan négyen pályáznak

Október elején írta ki a pécsi egyetem fenntartója, az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új rektori pályázatot, amelynek eredményessége esetén legkésőbb decemberben megválaszthatják az universitas vezetőjét. Jelen állás szerint négyen - Betlehem József, Miseta Attila, Gábriel Róbert és Bachmann Bálint (bár utóbbi még nem döntött véglegesen) - pályázhatnak a posztért, a győztes személye nagyban befolyásolhatja az intézmény középtávú jövőjét.



A jelenlegi rektor, Bódis József professzor mandátuma ugyan csak 2018 júniusában jár le, jelen állás szerint már idén sor kerülhet az új vezető megválasztására. A most regnáló rektor második ciklusát tölti, így nem indulhat ismét a posztért .

A pályázati kiírás október elején már meg is jelent a Magyar Közlönyben, harminc nap áll a pályázók rendelkezésére, hogy benyújtsák elképzeléseiket.

Tudomásunk szerint jelenleg négyen fontolgatják, illetve közülük már többen el is döntötték, hogy indulnak a posztért.



Betlehem József, az Egészségtudományi Kar vezetője pályázata fontosabb elemeivel kapcsolatban érdeklődésünkre elmondta, hogy szerinte a PTE-nek kiváló egyetemnek kell lennie az elkövetkezendő években; kutatnia kell a térségben kínálkozó fejlődési lehetőségeket és a versenytársaknál gyorsabban reagálni azokra.

- A jövő irányainak meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy az egyetemi versenyképesség növelése érdekében az egyetemen művelt összes tudományágnak ki kell vennie a részét saját gondolataival az egyetemi stratégia alakításából. Ennek nem csupán a külföldi hallgatók mennyiségi növelését kell jelentenie, hanem az egyetemi lét egyik alapját jelentő kutató-, termék- és értékteremtő műhelyek támogatását is. Emellett az egyetem szolgáltató tevékenységét is fejleszteni kell. Ehhez a lehető legnagyobb fokú adminisztratív rugalmasság szükséges, különösen kiemelve a betegellátás szakmai feltételeinek javítását, a dolgozói és betegelégedettség növelését - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a város és a régió fejlesztési irányait figyelembe véve, azokra hatást gyakorolva kell gazdaságélénkítő kutatási és fejlesztési tevékenységeket indítani.

Álláspontja szerint stratégiai megállapodásokkal erősíteni kell a termelő-gazdasági szektorral való együttműködést, nagyobb teret kell adni a duális képzések indításának, reagálva ezzel a dél-dunántúli munkaerőpiaci igényekre .

A dékán a sürgető, megoldásra váró feladatok között említette a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások mielőbbi megvalósítását, és a betegellátás széttagoltságának megszüntetését.

- Az egyetem gazdasági fenntarthatóságának szavatolása főleg a kancellária feladata, azonban biztosan át kell tekinteni, hogy miként lehetséges a munkaerőpiaci szükségletekhez igazodó képzési portfóliók kialakítása. Elkerülhetetlen a felsőoktatási és az egészségügyi közalkalmazotti bérek közötti feszültségek enyhítése . Hatékonyabb támogatásra szorul a fiatal oktatók pályán maradásának és tudatos egyetemi karrierválasztásának elősegítése, valamint a pályázati aktivitások fokozása.



Miseta Attila, az Orvostudományi Kar dékánja már korábban jelezte, hogy indul a pályázaton. A professzor az általa legfontosabbnak tartott szempontokat értékelve elárulta, nagyobb hangsúlyt kíván helyezni az oktatói minőségre .

- Számos kiemelkedő, tehetséges oktató és kutató, jó szervező áll a rendelkezésünkre. Nekik meg kell kapniuk a kibontakozás lehetőségét. De nem lehetünk beltenyészet sem, szükség van a hasonlóan felkészült kollégák toborzására is az ország más részeiből.

A professzor kiemelte, erősíteni kell az intézmény lobbitevékenységét, így például el kell érni, hogy eltűnjön a Klinikai Központ újratermelődő, milliárdos hiánya.



- Bár a szociális elemnek is érvényesülnie kell, gazdálkodásunkat nem határozhatja meg, azt át kell alakítani szolgáltatásalapúvá, hogy belső szolgáltatásaink kellő színvonalon, piaci áron legyenek elérhetők - fogalmazott.

A dékán szerint rendkívül fontos mindegyik kar fejlesztése : a jogi fakultásé, mint az egyik legpatinásabb intézményé, a műszaki karé, amelynek hallgatói iránt nagy a kereslet, a közgázé, amely egyre jobban alkalmazkodik a képzési portfólióban kialakult helyzethez, a BTK-é, ami az egyik legerősebb kar, a természettudományi karé, amelynek fejlesztésére nagy a társadalmi igény, de a hallgatók számára vonzóbbá kell tenni.

- A Művészeti Kar az egyetem gyöngyszeme, s bár itt a képzések a természetük miatt drágák, fejlesztésük nem bukhat meg fiskális akadályokon. A gyógyszerészek máris kiemelkedő beiskolázási eredményeket értek el, de a fiatal kar megerősítése további erőfeszítéseket igényel. A KPVK két kar egyesüléséből alakult ki, szükséges a portfóliók tisztítása, hogy újra emelkedő pályára terelhessük. Az Egészségtudományi Kar esetében a minőségre való törekvést kell támogatni, hallgatóban nincs hiány. Azt gondolom, hogy saját karom, az Általános Orvostudományi Kar a közelmúlt támogatási hullámát követően jó helyzetben van, itt a nemzetközi elithez történő felzárkózás a cél - tekintette át a karok helyzetét a vezető.

Miseta Attila amondó, hogy a gazdasági problémák orvoslása részben elválaszthatatlan a szakmai problémákétól, amiket a kancelláriával együtt kell kezelni. Nagy az egészségügyi ágazat alulfinanszírozottsága, a belső tartalékok sem jelentősek, bár mindig törekedni kell az adott keretek közötti hatékonyabb működésre.

- Itt tehát politikai döntés kell, ami érinti a jelenleg szinte teljes egészében államilag finanszírozott rendszert, ami mellett megmaradt a „szocialista háztáji" orvoslás. Színvonalas oktatás, színvonalas diploma a megoldás. Bázisunk jelentős hányadát továbbra is a főiskolai szintű képzés adja, amit fel kell futtatni, de tudomásul kell venni, hogy más oktatógárda kell, más anyagi ráfordítás szükséges, hiszen a követelmények is mások. A szakmai oldalon minden karon meg kell szüntetni a kényelmes belterjességet, finanszírozni kívánom kiváló oktatók megszerzését. Hasonlóan fontos a kiváló fiatalok megtartása. A megnövekedett vonzerő több hazai és külföldi hallgatót csábít ide, ami nagyobb bevételt tesz lehetővé. Pécs az ország legszerethetőbb városa, használjuk ki a lehetőségeinket, ebben számítunk a helyi vezetésre és a kormányra is.

A jelöltek közül egy pályázó, Gábriel Róbert már volt a PTE rektora, méghozzá 2007 és 2010 között. Megkeresésünkre a jelenleg a Természettudományi Kar dékánjaként is dolgozó szakember megerősítette indulási szándékát, ugyanakkor nem kívánt konkrétumokat elárulni a pályázatával kapcsolatban , mondván, nem akar ötleteket adni senkinek.

Hasonlóan tett Bachmann Bálint, a műszaki és informatikai kar dékánja, aki úgy nyilatkozott, továbbra is fontolgatja az egyetem legfelsőbb vezetői posztjára való pályázását.

- Végső döntésem meghozataláig a tervezett programomról és esetleges személyi elképzeléseimről nem szeretnék nyilatkozni - tette hozzá.