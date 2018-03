Ismét pörögni kezd a Nemzetközi Tavasz a PTE-n

A Pécsi Tudományegyetem Nemzetköziesítési Programjának keretében, a Külügyi Igazgatóság szervezésében második alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetközi Tavasz / International Spring rendezvénysorozata, mely többek közt azért jött létre, hogy a világ minden részéről érkezett és itt tanuló több mint 4000 hallgató szokásait, kultúráját közelebbről is megismerhessék a pécsi polgárok.

Az események márciustól májusig zajlanak érdekes és sokszínű programokkal a város legkülönfélébb helyszínein. Március 19-én az Ázsia Napok veszi kezdetét, Indonézia bemutatkozásával: 18 órától a BTK/TTK Ifjúság úti aulájában tradicionális táncbemutatók, dokumentumfilm-vetítés és gasztronómiai kóstoló színesíti a programot.

Március 20-án a Kína Nap keretében délután 15.30-tól a Művészetek és Irodalom Házában indul a program, majd 17 órától Dr. Tarrósy István előadása lesz megtekinthető a Rektori Hivatal épületében. 18 órakor nyílik meg a Tudásközpontban a pécsi Konfuciusz Intézet eddigi munkásságát bemutató fotókiállítás, majd 19 órától a Kodály Központ színpadán a Shaolin Kung-Fu szerzetesek misztikus erejével ismerkedhetünk meg.

Március 21-én 17 órától a Zsolnay Negyed E78 színpadán India mutatkozik be: fotókiállítás, szitár- és tablakoncert, táncbemutatók, egy Indiáról szóló előadás és még egy interaktív jógaelőadás is szerepel a programok közt. Majd a Japán kultúrába nyerhetünk betekintést március 22-én a pécsi Reménysugár Egyesület Király utcai bázisán, ahol különböző teákat kóstolgatva megismerhetjük az origami és a furoshiki készítésének rejtelmeit is.