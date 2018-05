Fogmosós flashmobbal hívták fel a figyelmet a betegségek megelőzésére - Videó!

A PTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika Parodontológiai Osztályának munkatársai és a fogorvos szak hallgatói szerdán délután a Széchenyi téren fogmosós flashmobbal hívták fel a figyelmet a fogágybetegség megelőzésére és a szájhigiénia fontosságára.



Az Európai Parodontológiai Szövetség, és a Magyar Parodontológiai Társaság kezdeményezésére május 12. az Egészséges Íny Napja.

Ennek alkalmából a fogíny és fogágy betegségeinek kezelésére szakosodott fogorvosok Európa-szerte figyelemfelhívó kampányokat szerveznek, melyek célja a lakosság tájékoztatása a fogágybetegségről, káros általános szervezeti hatásairól, és megelőzési lehetőségeiről.

A Magyar Parodontológiai Társaság további 28 nemzeti parodontológiai társasággal együtt idén is csatlakozott ehhez az összeurópai kezdeményezéshez, így Budapest és Szeged mellett Pécsett is szerveznek programokat, ilyen volt a szerda délutáni fogmosós flashmob is.

A Széchenyi téren több egyetemista és pár, arra járó ember vett részt a fogmosásban, egy rövid beszéd után mindenki pár perc erejéig sikálta a fogait a nagy melegben, ehhez passzoló muzsikára. Elhangzott több jó tanács és tájékoztatás, majd tíz perc múlva véget is ért a flashmob.

Az alábbi videóra kattintva megtekinthetik a villámcsődületet: