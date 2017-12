Figyeljünk a határidőre, hiszen már csak öt napig lehet diákhitelt igényelni

Már csak öt napig, december 15-ig lehet diákhitelt igényelni az idén - tájékoztatta a Diákhitel Központ hétfőn az MTI-t.



Aki december 15-ig eljuttatja kérelmét az MFB csoporthoz tartozó Diákhitel Központhoz, az január 15-én megkapja a kért összeget - tartalmazza a közlemény.



Emlékeztettek arra: immár rekord alacsony, 2,3 százalékos kamattal juthatnak hozzá a hallgatók a szabad felhasználású Diákhitel1-hez. A Diákhitel2-t pedig egyedülállóan kedvező feltételekkel, 2017 októbere óta 0 százalékos kamattal igényelhetik az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók képzési díjuk kiegyenlítésére.



A 2,3 százalékos kamatú, szabad felhasználású Diákhitel1 egész félévre visszamenőleg is igényelhető, így akár egy összegben 250 ezer forinthoz is hozzájuthat a hallgató. A 0 százalékos kamatú Diákhitel2 kizárólag a képzési díj kiegyenlítésére fordítható.



A Diákhitel1 esetében havonta 15 ezer és 50 ezer forint közötti összeg vehető igénybe képzési formától függetlenül, a kötött felhasználású Diákhitel2 maximuma az igénylő képzési költségével megegyező összeg - írták.



A határidőre annál is inkább érdemes figyelni, mert aki december 15-e után adja le igényét, az csupán március közepén juthat pénzhez - figyelmeztettek.



A tájékoztatás szerint az igénylést nagyban megkönnyíti, hogy 2017 szeptembere óta lehetőség van elektronikus aláírással - személyes megjelenés, illetve papír alapú dokumentumok használata nélkül - szerződést kötni.



A Diákhitellel kapcsolatos minden fontos információ, tudnivaló elérhető a Diákhitel Központ internetes felületén (diakhitel.hu) - áll a közleményben.