Csaknem öt és félezer új hallgatója lesz a Pécsi Tudományegyetemnek

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) a tavalyihoz hasonló, összességében jó eredménnyel zárta a 2022. évi általános felvételi eljárást, 5255 diákot vehet fel. A PTE iránt érdeklődés évről-évre egyre nagyobb, miközben idén összességében kevesebben jelentkeztek a magyar felsőoktatás intézményeibe.

A PTE-re jelentkezők számának növekedése előre vetítette a jó felvételi eredményeket, a jelentkezők száma 640 fővel, 4,6%-kal nőtt, és az első helyes jelentkezők száma is közel 300 fővel, 4,4%-kal, az állami ösztöndíjas helyekre jelentkezők száma közel 800 fővel, 6,5 %-kal emelkedett.



A PTE intenzív beiskolázási kampánya - melynek egyik fontos eleme a Rektori Ösztöndíj volt - idén is meghozta eredményét.



A közel ötezerháromszáz (5.255 fő) felvett hallgató 59%-a a PTE valamely alapképzésén, 17%-a osztatlan, 16%-a mesterképzésen kezdheti meg tanulmányait, míg a FOKSZ képzéseken a felvettek 9%-a fog tanulni. Az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége továbbra is töretlen, a felvettek mintegy 85%-a támogatott szakokra került felvételre. Tovább emelkedett nappali munkarendet választók aránya: a felvettek 71%-a teljes idős képzésen kezdheti meg tanulmányait a 2022/2023-as tanév őszi félévében.



A képzések között továbbra is a legnépszerűbbek közé tartoznak az ápolás és betegellátás alapképzés különböző szakirányai, a jogász és az általános orvos osztatlan képzések, valamint a pszichológia szak, de sokan érdeklődtek az osztatlan tanári szakok, valamint gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, valamint a mérnökinformatikus szakok iránt is. A mesterképzéseken az építész, a pszichológia, a szerkezet-építőmérnöki, az egészségügyi menedzser, a gépészmérnök és a vezetés és szervezés képzések indulnak a legnépesebb évfolyamokkal.



A modellváltás egyik kiemelt célja a minőségi képzések eredményességének fokozása, ezért a képzések minimumpontszámait, létszámait ezen követelményeknek megfelelően határozta meg a PTE és a fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány. Ennek a folyamatnak az egyik mutatója - a ponthatárok megemelése miatt - a 3 %-os létszámcsökkenés is. A kismértékű csökkenés ellenére a PTE négy kara, az ÁOK, a GYTK, a MIK és a TTK növelte a beiskolázási létszámait.



A Pécsi Tudományegyetem általános felvételi eljárásban elért eredményeit tovább javítják az új külföldi hallgatók és a pótfelvételi eljárásban bekerülő hallgatók. Mindezeket figyelembe véve 2022 őszén várhatóan több mint 7000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait egyetemünkön.

A PTE széles szakkínálattal és több állami ösztöndíjas lehetőséggel is várja azokat a jelentkezőket, akik most nem kerültek be. A pótfelvételi eljárásban 2022. augusztus 5-ig lehet elektronikus úton jelentkezni a felvi.hu felületén meghirdetett képzésekre. Fontos tudni, hogy a pótfelvételivel bekerülő hallgatók is pályázhatnak a 100.000 Ft-os Rektori Ösztöndíjra.

Az ösztöndíjakról és a kollégiumi lehetőségekről itt találhatóak részletes információk: https://pte.hu/felveteli/osztondijak-kollegiumok

A felvételi eljárással kapcsolatos további információk itt olvashatóak: https://pte.hu/felveteli