A világ 500 legjobb egyetem közé sorolták a PTE-t

Az előkelő 401-500. helyre rangsorolták a Pécsi Tudományegyetemet (PTE) a tekintélyes Times Higher Education (THE) nemzetközi rangsorának két kategóriájában is. A londoni székhelyű, felsőoktatási intézmények összevetésével foglalkozó cég listája szerint a PTE a világ TOP 500 egyetemei közé tartozik a klinikai tudományok és az élettudományok területén is, ráadásul legerősebb magyar vidéki egyetemként.

A Pécsi Tudományegyetem bekerült a Times Higher Education „Clinical, pre-clinical & health subject" valamint a „Life Sciences Subject" elnevezésű rangsorába, és így egyike lett a világ 500 legjobb intézményének ezeken a tudományterületeken. A rangsor ugyanazt az öt teljesítménymutatót veszi figyelembe, mint a THE World University Rankings, csak más súlyozással esnek latba az egyes mutatók. Vizsgálják az egyes egyetemi erősségeket a fő tevékenységi körökben: oktatás, kutatás, idézetek száma, nemzetközi „láthatóság", illetve az ipari bevétel. A legnagyobb jelentősége ezekben a rangsorokban a citációknak van (35%), de az oktatási, kutatási eredményeket (27,5-27,5%) is komoly mértékben veszik figyelembe.

Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora a friss összevetés kapcsán elmondta: „A Times Higher Education által összeállított nemzetközi rangsor az egyik leginkább elfogadott a magasan jegyzett felsőoktatási intézmények körében.

Ez alapján joggal lehetünk büszkék az elért eredményre, hiszen a legjobb 500-hoz tartozunk két tudományterületen is. Ugyanakkor az a célunk, hogy a többi területen is megerősödjünk, és felzárkózzunk ehhez a szűk elithez." - hangsúlyozta az egyetem rektora.

A szerdán este nyilvánosságra hozott rangsorok itt érhetőek el:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject