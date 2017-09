A kínai orvoslásról rendeznek nemzetközi konferenciát a Pécsi Tudományegyetemen

A PTE Egészségtudományi Kar Hagyományos Kínai Orvoslás Konfuciusz Intézete a Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága társzervezésében 2017. szeptember 9-10-én Pécsett tartja "Belt and Road" elnevezésű hagyományos kínai orvoslás témakörét érintő kongresszusát, mely egyben a MAOT XXXII. éves kongresszusa is.



Örvendetes tény, hogy a hagyományos kínai orvoslás a világ 122 országában szerzett

mára létjogosultságot. Számos kiváló tanulmány igazolja beépíthetőségét az egészségügyi ellátásba a betegek megsegítése érdekében.



A kínai-magyar szakmai kapcsolatokat fokozatosan megerősítve és kiszélesítve 2015-ben megalakulhatott Magyarországon a világon a hetedik Hagyományos Kínai Orvoslás

Konfuciusz Intézete, amely egyetemi hátteret is biztosít a komplementer medicinának és ezen belül a hagyományos kínai orvoslásnak. A Pécsi Tudományegyetem idén ünnepli fennállásának 650. évfordulóját, a „Belt and Road" Kongresszus méltó helyet kap a jubileumi rendezvények sorában, tisztelegve a több száz éves múlttal rendelkező intézmény előtt. Az idei esemény azért is bír kiemelkedő jelentőséggel, mert PTE ETK HKO Konfuciusz Intézete és a MAOT közösen szervezi a MAOT XXXII. éves Kongresszusát.



A kongresszus fókuszában a hagyományos kínai orvoslás és a komplementer medicina

kapcsolata áll.



Főbb témakörök: akupunktúra, rehabilitáció, fájdalom, varia, workshopok; várjuk vizsgázott természetgyógyászok jelentkezését akupresszúra, szemtréning, reflexológia témákkal. A komplementer medicina európai helyzetének felmérése és kutatása (cambrella), valamint a NATO hasonló célú programja is befejeződött, amely igazolta a katonai orvosi alkalmazásban is a hagyományos kínai orvoslás létjogosultságát.



A kongresszus orvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak akkreditált szabadon választható elméleti továbbképzés.



Megnyitó: 2017. szeptember 9. (szombat) 9:30 óra



Helyszín: Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 7622 Pécs, Universitas u.

2/A, előadó terem -1. szint



Információ:

Prof. dr. Hegyi Gabriella

06 30 9225347