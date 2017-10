A jövő két napig látogatható lesz a PTE konferenciáján

Az egész világot átalakító 3D nyomtatás aktuális állását mutatja be a Pécsi Tudományegyetem III. Nemzetközi Interdiszciplináris 3D Konferenciája október 5. és 6. (csütörtök és péntek) között a Szentágothai János Kutatóközpontban.

Az idei konferencia a "Biomedical use of 3D Printing", azaz a 3D nyomtatás Orvosbiológiai felhasználása címet kapta, megőrizve természetesen a már hagyománnyá váló Interdiszciplináris jelleget. Mi sem tükrözi ezt jobban, mint az, hogy idén a Művészeti Kar (Dr. Fusz György) szervezésében megvalósuló Design hét is összekapcsolódik a konferenciával.

A szervezők nemcsak a szakma képviselőire számítanak, hanem minden érdeklődőt várnak rendezvényekre, amelyek között több, a technológiát az alapoktól kezdve bemutató előadás is megtalálható lesz. A programok abban is különlegesek, hogy más rendezvényektől eltérően a részvétel rajtuk ingyenes, csak regisztrációhoz kötött. Regisztrálni ide kattintva lehet.



A 3D technológia fő sajátossága, hogy egyszerre hoz forradalmi átalakulást egymástól távol eső területeken is, és ezt a sokszínűséget demonstrálja a konferencia programja is. A tavalyi eseményhez képest még több neves külföldi és hazai előadókat felvonultató rendezvényen kiderül, hogyan forradalmasítja a 3D technológia az ipart, a művészeteket és hogyan lehet a segítségével olyan orvosi beavatkozásokat végrehajtani, amelyek néhány éve még szinte elképzelhetetlenek voltak.