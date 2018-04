A brit nagykövet, Iain Lindsay tart előadást a PTE-KTK-n

Iain Lindsay 2018. április 17-én 15 óra 30 perctől angol nyelvű előadást tart „In focus: UK an Europe - The United Kingdom's future relationship with the European Union and Hungary" címmel a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Halasy-Nagy József Aulájában.



A Nagykövet Úr az előadásán beszél Nagy-Britannia Európai Unióból való kilépésének legutóbbi fejleményeiről és a tárgyalások eredményeiről. Emellett vázolja az Egyesült Királyság jövőképét, és kitér az Egyesült Királyság és az Európai Unió, valamint az Anglia és Magyarország közötti kapcsolatokra is. Az előadás mindenki számára nyitott és ingyenes!

Képünk illusztráció.