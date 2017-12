Zsarolás és drogbznisz miatt őrizetben egy MSZP-s

Az MSZP azonnali hatállyal felfüggeszti Simonka Csaba önkormányzati képviselő párttagságát, akit őrizetbe vettek. A szocialisták pénteki közleményükben leszögezik, hogy az önkormányzati képviselő saját maga felel tetteiért.



A Fővárosi Főügyészség korábban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy őrizetbe vettek egy fővárosi - helyi önkormányzati képviselőként is dolgozó - jogászt zsarolás, ügyvédi visszaélés és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt.



Közleményükben azt írták: a gyanúsított júliusban egy szerződés szerinti örököst fenyegetéssel arra kényszerítette, hogy az általa örökölt ingatlan tulajdoni hányadát hatmillió forintért - az értékénél alacsonyabb árért - adásvételi szerződéssel ruházza át egy harmadik félre.



A budapesti nyomozó ügyészek december 15-én a hajnali órákban akciót hajtottak végre az ügyvéd budapesti tartózkodási helyén. A házkutatáson kábítószert és kábítószer fogyasztásához szükséges eszközöket is lefoglaltak.



A fentiek alapján a férfit a Budapesti Nyomozó Ügyészség zsarolás, ügyvédi visszaélés, közokirat-hamisítás kísérlete, valamint kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette, és indítványozza előzetes letartóztatását.



Elsőként a 24.hu számolt be arról, hogy őrizetbe vették Simonka Csabát, az MSZP óbudai önkormányzati képviselőjét. Simonka Csaba ügyvédje a PestiSrácok.hu-nak megerősítette, hogy eljárás indult ügyfele ellen. A védő hozzátette: az MSZP-s politikus ügyészségi kihallgatásán tagadta a terhére rótt bűncselekményeket.