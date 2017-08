Vékes Csaba első filmje Montrealban debütál

Vékes Csaba első rendezését, a Hetedik alabárdos című filmet az A-kategóriásnak minősített, csütörtökön kezdődő kanadai 41. Montreali World Filmfesztiválon vetítik először szeptember 2-án.



A Montreali World Filmfesztivál a nemzetközi produceri szövetség (FIAPF) által A-kategóriásnak minősített 15 filmfesztivál egyike a berlini, cannes-i és velencei mozgókép mustrákkal együtt. A Hetedik alabárdost az elsőfilmes versenyprogramban láthatja a közönség. A Bánki Gergely főszereplésével készült vígjáték a Filmalap fiatal tehetségeket támogató Inkubátor Programjának elsőként elkészült alkotása - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap csütörtökön az MTI-vel.



Vékes Csaba filmje egy humoros karriertörténet, amelyben a mellőzött színész egy váratlan felkérésnek köszönhetően az "örök statiszta" szerepből a teátrum vezető rendezőjévé válik. Innentől nem csak saját álmaiért, hanem az egész társulatért is küzdeni kezd. A napjaink színházi világában játszódó, szürreális elemekkel tarkított szatírából kiderül, a főhős mit tud kezdeni a számtalan buktatót rejtő vadonatúj megbízatással, és az is, mit szólnak ehhez a kollégái?



A címszerepben a Mi kis falunk sorozatból, a Brazilokból és Vranik Roland kultfilmjéből, a Fekete keféből is ismert Bánki Gergely látható. A további szerepekben Sárközi-Nagy Ilona, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház művésze, Bezerédi Zoltán, Ónodi Gábor, Ujlaki Dénes, Mohai Tamás, Nagy Ervin, Murányi Tünde, Kalocsay Mercedes, Ruszina Szabolcs, Majzik Edit, Felhőfi-Kiss László, Dióssi Gábor, Pálos Hanna, Polgár Péter tűnik fel.



A Hetedik alabárdos szeptember 21-étől lesz látható a hazai mozikban, de a premier előtt már vetítik a nyíregyházi Vidor Fesztiválon és a miskolci Jameson CineFest versenyprogramjában.



A film forgalmazója a Valami Amerika széria és a Kincsem rendezőjének, Herendi Gábor cége, a Skyfilm Production.