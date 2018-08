Vasárnapig tombolni fog a hőség, igyunk jó sokat, dolgozzunk minél kevesebbet

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján augusztus 5-én 24 óráig érvényben marad a másodfokú hőségriasztás.



A Katasztrófavédelem arra hívja fel a figyelmet, hogy a meleg időjárás idején fogyasszunk több folyadékot, ne várjuk meg a szomjúságérzetet. Lehetőség szerint 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon, valamint figyeljünk a bőrünk védelmére is.

Javasolják a megfelelő napvédő készítmények alkalmazását, illetve a leégés ellen védő ruházat viselését is. Amennyiben tehetjük, tartózkodjunk árnyékban, légkondicionált helyiségekben a legmelegebb órákban, és kerüljük a megterhelő fizikai munkát.



Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy kisgyermeket, vagy háziállatot senki ne hagyjon a tűző napon álló autóban. Egy napos részen parkoló autóban percek alatt akár 60 Celsius-fokra is forrósodhat a levegő, még akkor is, ha kint csupán 25-30 Celsius-fok van. Az extrém hőmérséklet az autóban kiszáradáshoz, eszméletvesztéshez, vagy akár halálhoz is vezethet. Ha valaki autóban hagyott állatot, vagy gyermeket lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot.



A nagy hőség kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának is, ezért körültekintően grillezzenek és sütögessenek, a tüzet egyetlen percre se hagyják magára.

Bács-Kiskun és Csongrád megye teljes területén jelenleg tűzgyújtási tilalom van, tilos erdőkben, fásításokban, út és vasút menti fasorokban és ezek kétszáz méteres körzetében tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is - írja a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.



A hőséggel kapcsolatos egyéb információk, valamint azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, elérhető katasztrófavédelem weboldalán az alábbi linken: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus_hoseg