Vasárnapig járják a házakat a számlálóbiztosok

A számlálóbiztosok november 20-ig keresik fel azokat a háztartásokat, ahonnan nem érkezett be az online kitöltött kérdőív.



Október elsején indult a népszámlálás és október 19-ig lehetett kitölteni online a kérdőívet. Nagyon népszerű volt az online kitöltés, 3,2 millió címről csaknem 7 millió személyi kérdőív érkezett be október 19-ig. A címek 63,5 százalékáról online érkeztek be a válaszok.



A számlálóbiztosok október 20-tól kezdték meg a munkát és november 20-ig keresik fel azokat a háztartásokat, ahonnan nem érkezett be az online kitöltött kérdőív.



A számlálóbiztosok legalább három alkalommal, különböző időpontokban látogatnak el a címekre és próbálják majd felvenni a kapcsolatot az ott élőkkel. Hétköznap és hétvégén is felkereshetik a számlálóbiztosok az embereket.



A számlálóbiztos elérhetőséget hagy, ha többszöri megkeresés után sem talál otthon senkit, így lehetőség van előzetes időpont egyeztetésre.



Azoknak, akik november 20-ig nem vesznek részt a népszámlálásban, még lesz egy hetük erre. November 21. és 28. között tudnak majd eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségnek. Nekik a jegyzőt kell majd felkeresniük.