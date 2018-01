Várdai István és barátai koncerteznek a Zeneakadémián

Ligeti, Dohnányi, Chopin és Mozart egy-egy műve hangzik el január 15-én Várdai István és barátai hangversenyén a budapesti Zeneakadémián.



Az esten Ligeti György Szonáta szóló csellóra, Chopin g-moll szonáta csellóra és zongorára, Dohnányi C-dúr szerenád és Mozart g-moll zongoranégyes című műve szólal meg Várdai István csellóművész, Eldar Nebolsin zongoraművész, Lars-Anders Tomter brácsaművész és Alexandra Conunova hegedűművész előadásában - közölte az esemény kommunikációjával foglalkozó ügynökség csütörtökön az MTI-vel.



"Egy koncertprogram kialakításánál mindig próbálom figyelembe venni, hogy az előadott művek és az előadók jól passzoljanak, az egymás közötti kémia működjön. A Chopin-szonáta a szerző egyik kései műve, a csellóirodalom igazi gyöngyszeme, és Eldar Nebolsinnal már régóta szerettem volna duózni. Bár Chopin elsősorban zongorára komponált, ebben a darabjában a cselló is óriási feladatot kap. A koncert két kortárs magyar művel folytatódik, majd a műsort Mozart g-moll zongoranégyesével fejezzük be, a 20. századtól visszatérve a klasszika letisztult zsenialitásához. Nekünk, világjáró művészeknek, ezek a koncertek az együttjátszás öröme mellett jó lehetőséget jelentenek a találkozásra, a baráti kapcsolatok ápolására. Annak ellenére, hogy különböző korosztályból származunk, mindenki nagyon üdítő és energikus személyiség. Ez majd a koncerten is látható lesz" - idézi a közlemény Várdai István szavait.